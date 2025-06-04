"Взрыв был, но..." У Путина впервые признали атаку на Крымский мост

В Кремле всегда все отрицают

В Кремле впервые прокомментировали спецоперацию СБУ, в ходе которой 3 июня 2025 года был атакован Крымский мост. У Путина заявили, что атака действительно произошла, однако повреждений нет.

По словам Пескова, Россия якобы осуществляет меры безопасности из-за атак "киевского режима" (как они называют украинские власти) на мирные объекты.

"Ничего не повреждено, мост работает", — цитируют Пескова российские СМИ. Впрочем, реакция Москвы не удивляет — в Кремле всегда отрицают серьезные последствия ударов по стратегическим объектам. Ранее российские чиновники аналогично преуменьшали масштабы атак на военные аэродромы.

Напомним, во вторник, 3 июня, Служба безопасности Украины в третий раз атаковала Крымский мост. В этот раз спецоперацию провели под водой с использованием 1100 килограммов взрывчатки.

Заряды разместили на уровне дна у опор моста и взорвали в 4:44 утра. Эта атака произошла через два дня после операции "Паутина", нанесшей значительные потери российской авиации.

Ранее "Телеграф" писал, чем СБУ ударила по Крымскому мосту. Российские пропагандисты утверждали, будто мост атаковал украинский дрон "Маричка". Кроме того, в сети писали, что это могла быть одна из модификаций "Толоки". Были и версии о начиненной взрывчаткой фуре.