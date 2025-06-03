СБУ втретє вразила Кримський міст. Деталі нової унікальної операції (фото, відео)

Міст перебуває в аварійному стані

Кримський міст знову здригнувся від вибухів. Служба безпеки України (СБУ) провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила міст — цього разу під водою.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що операція тривала декілька місяців.

"Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна — 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані", — йдеться у повідомленні.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", — зазначив Василь Малюк.

Варто додати, що вранці російська армія заявила про збиття невідомого дрона над Кримським мостом вранці вівторка, 3 червня. Як пише телеграм-канал Mash, дрон нібито було збито близько 6 ранку за місцевим часом.

"По реактивному дрону відпрацювала ППО. У цей момент мостом ще їхали машини з боку Тамані, уламки впали прямо на дорогу", — сказано у повідомленні.

Росіяни заявляли, що під час роботи ППО нібито ніхто не постраждав.

Підрив Кримського мосту — що відомо

Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту було підірвано вантажівку. Тоді, окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа.

А вже у липні 2023 року була повторна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

Нещодавно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни значно посилили охорону Кримського мосту і це ускладнює його знищення.

За його словами, єдина причина через яку міст все ще стоїть — це посилення охорони. Адже росіяни регулярно перекривають на ньому рух у відповідь навіть на ймовірну загрозу з повітря.