Катастрофа для Путина? Социолог объяснил, как атака СБУ на аэродромы бьет по Кремлю

Любые поражения России расшатывают режим

Атака дронов СБУ на места базирования российской стратегической авиации и поражение десятков самолетов под кодовым названием "Паутина" приведет к принятию кадровых решений и ответственности низовых исполнителей. Впрочем, это даже сыграет на руку Украине.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали опрошенные российские политические эксперты. Они объяснили, к чему может привести такой "жабогадюкинг".

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— Кадровые решения возможны, но не на политическом уровне. Только на уровне исполнителей, которые будут назначены виновными, — говорит политолог, бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва.

В то же время российский социолог Игорь Эйдман в комментарии "Телеграфу" отметил, что любые поражения России — ее армии, власти, спецслужб и т.п. — ослабляют и дестабилизируют режим.

— Мы видели, как поражение России в 2022-2023 году фактически привело к мини-гражданской войне: путчу Пригожина. Если бы ситуация пошла по другому сценарию (а это вполне могло бы произойти), это было бы катастрофой для режима Путина. Почему это все произошло? Были поражения армии, и Путин был вынужден выкормить у себя на груди змею и дать Пригожину карт-бланш на создание собственной армии. Власти закрывали глаза на конфликты Пригожина с Минобороны, и допрыгались до того, что режим чуть не пал.

Поэтому любые проблемы усугубляют ссоры внутри путинской верхушки: разные силовые группы пытаются друг на друга перекинуть ответственность. А с другой стороны, пытаются использовать ситуацию, чтобы прижать конкурентов. Поэтому в политическом плане это очень полезная вещь, — добавил Игорь Эйдман.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" главное последствие операции "Паутина".