"Крымский мост - цель номер один". В ВСУ заговорили об атаках на полуостров и важные цели

Не все данные доходят до прессы

Украинские войска "не забыли" о Керченском мосте, соединяющем оккупированный Крым с территорией России. Он до сих пор одна из главных целей Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил в интервью проекту Радио Свобода Крым. Реалии командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа. По его словам, для некоторых операций и действий необходима информационная тишина.

"Конечно, что мост – это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост такой же. Такая же цель, как и остальные", – сказал он.

Неижпапа объясняет, что информационная тишина играет немаловажную роль в войне, так как многие операции могут сорвать преждевременно слитые данные или фото.

"А если мы говорим, что завтра мы ударим Крымский мост, то, наверное, противник об этом узнает по телевидению. Или скажем, что мы не ударим его. Ну, это же неправильно", — добавил военный.

По его словам, Украина не стала меньше бить по Крыму, вероятнее, интенсивность этих атак уменьшилась.

"Я не проводил такую аналитику, меньше или больше. Все работает в штатном режиме, как и на других направлениях фронта. Поэтому цели есть в Крыму и в других областях, где находится враг, конечно. Поэтому я не могу вам предоставить такой аналитики… Цели поражаются. Возможно, не все известны прессе, конечно. Видимо, интенсивность не столь велика. По-видимому, это связано с важностью других направлений", – резюмировал командующий ВМС.

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