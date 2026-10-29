Управляли в реальном времени: что известно о дроне, которым Россия атаковала поезд в Днепре

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Российский беспилотник 29 октября атаковал железнодорожную платформу, где находился пассажирский электропоезд № 866 сообщением Днепр — Запорожье. По предварительным данным, в результате удара погибли 13 человек.

Волонтер и блогер Тимофей Потеряйло, известный как Кучер, рассказал "Телеграфу", какой именно беспилотник мог быть применен во время атаки.

Какой именно дрон атаковал железнодорожную платформу

По словам Тимофея Потеряйло, речь идет о реактивном беспилотнике "Герань-4 Сикер".

реальному часі, цілеспрямовано вдарив по вокзалу міста"

"Реактивный БПЛА (Герань-4 Сикер), который управлялся в реальном времени, целенаправленно ударил по вокзалу города", — рассказал Потеряйло "Телеграфу".

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