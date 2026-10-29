Киевское метро заказывает оборудование на миллионы у фирмы с российским следом: подробности

В ноябре 2023 года по месту расположения предприятий провели обыски

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Компания "Плутон ИС", которая фигурирует в уголовном производстве по делу о хищении бюджетных средств и имела проблемы из-за связей с РФ, продолжает получать контракты от столичных КП: КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен". Общая сумма выигранных тендеров превысила 700 млн грн.

Только в этом году столичная подземка заключила с "Плутон ИС" договоры на 138,6 млн грн: 24,4 млн грн – за проектную документацию для капремонта электроподстанций, еще 114,2 млн грн – за поставку выпрямителей.

Подробнее о владельцах компании, ее бизнес-связях и контрактах с киевскими коммунальными предприятиями – в материале "Телеграфа": Деньги киевлян – компании с российским следом: как "Плутон ИС" годами получает контракты от метро и "Киевпастранса"

Что известно о российском следе

Владельцы "Плутон ИС" – Олег Зубков и Татьяна Овсяникер. Ее муж Дмитрий был единственным владельцем до 2024 года, среди его активов также есть ЧАО "Плутон". Им даже сейчас он владеет в партнерстве с россиянином Владимиром Осиповым.

Сведения об основателях. Данные YouControl

Связями заинтересовались и в СБУ – в 2023 году проводилось расследование, в котором говорилось, что продукцию группы компаний оккупационные власти могли завозить для восстановления энергообъектов на ВОТ Запорожской области. Завозили через российскую компанию АО "ЕТК "Плутон", среди владельцев которой числился и Овсяникер.

После начала полномасштабной войны в пользу российского предприятия, по версии следствия, было выведено 829,2 тыс. евро, а также заключено фиктивное соглашение о переводе долга, что позволило избежать уплаты в бюджет Украины более 13 млн грн пени. Окончательно эти факты следствие должно доказать в суде.

Важно, что российская структура не только платит налоги в стране-агрессоре, но и имеет лицензии, необходимые для обслуживания российских предприятий военной промышленности.

9 ноября 2023 года в Запорожье по месту фактического расположения ЧАО "Плутон" и ООО "Плутон ИС" провели обыски. Тогда обнаружили печати российских предприятий (уже упомянутого АО "Электротехническая компания "Плутон""), российские документы юрлица, копии российского паспорта, нотариальную доверенность и прочее.

Как сообщал "Телеграф", с начала 2026 года производитель укрытий "Хоббит Хаус" заключил с воинскими частями контракты на сумму более 80 млн грн, а посредник ООО "Л7" – еще с одним подразделением на сумму более 50 млн грн. У этих компаний также обнаружили российский след.