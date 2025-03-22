Маск показывал фокусы на вечеринке Трампа: видео попало в сеть

Глава SpaceX нашел себе игрушку

Американский миллиардер Илон Маск, который в последнее время стал очень весомой фигурой в политике США, посетил вечеринку президента Дональда Трампа. При этом, на кадрах заметно, что в этой среде ему было скучно.

На кадрах, которые были распространены в сети, видно, что Маск для того, чтобы развлечь себя, соорудил некую конструкцию из столовых приборов и удерживал ее равновесие на пальце. При этом можно заметить, что все это происходило пока Трамп находился на соседнем диване.

В то же время женщина, которой миллиардер пытался показать новую игрушку, забавами главы Tesla и SpaceX особо не была впечатлена и в конечном итоге перевела внимание на телефон.

Как известно, Маск в администрации Трампа руководит временным федеральным органом под названием "Департамент государственной эффективности" (DOGE). Это ведомство занимается сокращением бюджетных расходов и уже инициировало ряд противоречивых решений. Среди них ликвидация USAID — структуры, через которую финансировались многочисленные гуманитарные проекты по всему миру.

Из-за своего непонятного статуса и полномочий миллиардера уже называли "настоящим президентом США", а он сам подвергся активной критике. При этом в США даже начались нападения на заводы и автомобили Tesla.