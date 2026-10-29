Завышенные цены и сговор на торгах: почему "Энергоатом" снова работает с фирмой скандального подрядчика

Как работает круговорот фирм бизнесмена Мельника

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Два года назад Хмельницкая АЭС разорвала договор на ремонт фасадов с компанией ровенского бизнесмена Михаила Мельника после обнаружения завышенных цен в смете. Теперь станция заключила контракт на 21,5 млн грн с другой его фирмой — на поставку металлоконструкций. Еще одна связанная с предпринимателем компания ранее была оштрафована АМКУ за антиконкурентный сговор на торгах. "Телеграф" выяснял, почему история предварительных закупок не помешала бизнесмену получить новый заказ от атомной станции.

Обычная человеческая логика позволяет легко спрогнозировать финал очевидной цепочки событий. Давайте попробуем вместе: если фирму "А" бизнесмена Мельника поймали на наценках для АЭС, а его же фирму "Б" — на антиконкурентном сговоре, то фирму "В" Мельника…? Правильно, ее должны на пушечный выстрел не подпускать к бюджетным деньгам. Но когда эта логика трансформируется из человеческой в "тендерную", причинно-следственные связи разрушаются, и фирма "В" спокойно забирает очередные государственные миллионы.

Речь идет о конкретном свежем контракте государственной НАЭК "Энергоатом", который она заключила с ЧП "Техзапчастина". Единоличным бенефициаром этой фирмы является ровенский бизнесмен Михаил Мельник, чьи другие фирмы уже не раз ловили на серьезных нарушениях. Однако юридический формализм позволяет предпринимателю спокойно обходить репутационные барьеры стратегического объекта.

"Телеграф" в очередной раз обращает внимание на ситуацию, когда громкие заявления госструктур о якобы очистке закупок разбиваются о простое изменение вывесок токсичными подрядчиками.

От сковородок до АЭС: "Энергоатом" доверил 21,5 млн фирме с уставным капиталом в 100 грн

Относительно скромная ровенская компания, частное предприятие "Фирма "Техзапчастина" годами перебивалась мелкими подрядами, торгуя кухонными принадлежностями для лицеев или латая лифты для местных коммунальщиков.

Но вдруг произошли головокружительные изменения: по данным системы YouControl, за последние годы предприятию удалось собрать на государственных закупках солидные 103,3 млн грн.

Государственные подряды ЧП "Фирма "Техзапчастина" на 103,3 млн грн. Данные YouControl

В последнее время в деятельности ЧП "выстреливали" многомиллионные контракты, несоразмерные с привычной деятельностью. К примеру, в июне 2025 года фирма внезапно получила от Хмельницкой АЭС подряд на модульные вагончики стоимостью 11,3 млн грн.

Аналогичная многомиллионная закупка произошла и в октябре 2026 года — контракт принес компании рекордные для нее 21,48 млн грн с НДС. Именно это соглашение и привлекло внимание редакции к скромному провинциальному поставщику.

Выяснилось, что доверить стратегический заказ (поставку каркасных металлоконструкций для Хмельницкой атомной электростанции, которую с ее стороны согласовал заместитель генерального директора по обеспечению производства ХАЭС Владимир Гуменюк) решили компании, уставный капитал которой составляет всего 100 грн. Кроме того, у ЧП "Техзапчастина" оказался очень интересный владелец и руководитель: по данным YouControl, ее единоличным бенефициаром и директором является ровенский бизнесмен Михаил Богданович Мельник.

Проверка фамилии владельца показала, что другую его фирму, "Строительную компанию "Специализированное управление-39", сам же "Энергоатом" уже раньше выгонял с тендеров из-за нечестных цен. А третья фирма Мельника, ООО "АРМ-ЭКО", засветилась в скандале с поставкой российских холодильников и была поймана АМКУ на антиконкурентном сговоре, из-за чего попала в "черный список" антимонопольщиков.

Кроме того, связанные с Михаилом Мельником юридические и физические лица неоднократно упоминались в журналистских расследованиях как участники тендерных заточек.

Кейс "СУ-39": как "Энергоатом" заставили оправдываться

Самый показательный, наверное, пример связан с компанией "Строительная компания "Специализированное управление-39", 100% собственности которой, по данным YouControl, принадлежит Михаилу Мельнику. Осенью 2024 года эта фирма выиграла тендер на ремонт фасадов Хмельницкой АЭС стоимостью 6,75 миллиона гривен. Однако спокойно освоить деньги помешал громкий скандал.

Журналисты проекта "Наші гроші" проанализировали смету закупки и выяснили, что строительные смеси и штукатурку Ceresit для ремонтных работ заложили туда по ценам, которые в 1,5-2,5 раза превышали розничные ценники в магазинах.

После огласки в СМИ "Энергоатому" пришлось срочно оправдываться и идти на нестандартный шаг. Государственная компания публично отменила соглашение, а руководство Хмельницкой АЭС в лице директора Андрея Козюры даже подписало приказ о служебном расследовании и расторжении договора.

Хмельницкая АЭС разорвала контракты. Сообщение "Энергоатома"

"Тендерным" языком это звучит как "несоответствие ценовых параметров в проектной документации", но на человеческом языке — фирму Мельника просто поймали с поличным.

Означало ли это, что государственные структуры сразу вычеркнули токсичного подрядчика из публичных торгов? Отнюдь. Уже после того, как "Энергоатом" показательно разорвал фасадное соглашение, компания "СУ-39" Мельника спокойно продолжила собирать миллионы на других государственных закупках.

Компания "СУ-39" продолжила собирать миллионы на государственных тендерах. Информация про договор с филиалом "Укрзализныци"

К примеру, в конце декабря 2025 года филиал "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" "Укрзализныци" без лишних вопросов подписал с "СУ-39" контракт на услуги автомобильного крана стоимостью более 1,4 млн грн.

Кейс "АРМ-ЭКО": российские холодильники для школ и бан от АМКУ

Другая компания Михаила Мельника, ООО "АРМ-ЭКО", где бизнесмен владеет 75% капитала, имеет не менее скандальную историю государственных закупок. В 2020 году эта фирма оказалась в эпицентре журналистского расследования, где упоминалось, что государственные миллионы на обновление украинских школ должны были пойти непосредственно на поддержку российского производителя.

В ходе тендера ровенского управления образования на обновление пищеблоков для городских школ "АРМ-ЭКО" прямо предложило продукцию из страны-агрессора. В справке о происхождении товара фирма предусмотрительно отметила, что производимые в РФ системы охлаждения Polair якобы не внесены в перечень официально запрещенных для ввоза в Украину. Однако факт остается фактом: бизнесмены предложили, чтобы в то время как тысячи украинских военных защищали страну и гибли на фронте, их дети в школах ели еду из российских холодильников.

Несмотря на огласку, 3 августа 2020 года стороны заключили договор (со стороны управления образования подпись поставил его начальник Василий Харковец) на сумму чуть более 3 млн грн. Согласно официальной спецификации, подрядчик должен был доставить в учебные заведения 25 единиц именно российского оборудования.

И только после вмешательства активистов и Госаудитслужбы управление образования сдало назад. Уже 6 августа 2020 года стороны подписали дополнительное соглашение, которым полностью расторгли этот контракт, обнулив его стоимость.

Однако на этом история не закончилась. Проанализировав впоследствии эту закупку, Антимонопольный комитет нашел в ней очевидные признаки сговора. Антимонопольщики доказали, что ООО "АРМ-ЭКО" действовало согласованно со своим житомирским "конкурентом" ООО "Строительно-торговая компания Мир Стройинвест". За это грубое нарушение АМКУ не просто выписал компании штраф, но отправил ее в трехлетний "черный список", фактически закрыв официальный доступ к Prozorro.

Манипуляции с публичными торгами вообще оказались хронической болезнью бизнеса Мельника, которая тянется годами и далеко за пределами Ровенской области. Еще в 2018 году журналисты NGL.media разоблачили классический розыгрыш: тогда "АРМ-ЭКО" забрало подряд на модернизацию лифтов во Львове на 1,7 миллиона гривен. Единственным конкурентом на торгах выступила луцкая компания, совладелицей которой оказалась… главный инженер той же "АРМ-ЭКО".

Этот отработанный почерк никуда не исчез и позже, сменились только вывески. В 2022 году, по данным проекта "Наші гроші", очередной эпизод выплыл на закупке стиральной и сушильной техники Electrolux для нужд ГСЧС. На этот раз подряд на 1,27 млн грн доверили ФОП Мельник Татьяне Михайловне — жене бизнесмена, зарегистрированной по одному адресу с его же "АРМ-ЭКО". Предлагаемая стоимость при этом была аномально выше рыночной, ориентировочно в 1,5-2 раза.

Причины бюрократической слепоты: почему топ-чиновники не видят тендерной вакханалии

Все эти истории с фирмами Мельника — не просто локальный казус, а системный приговор государственной системе комплаенса, где руководители высшего ранга предпочитают пользоваться сухой "тендерной логикой", полностью игнорирующей реальные токсичные шлейфы владельцев. Врио руководителя АО "НАЭК "Энергоатом" Александр Остаповец может хоть до хрипоты публично декларировать прозрачность тендеров и внутренние проверки. Однако, пока топ-менеджер отчитывается о борьбе с нарушениями, его подчиненный на Хмельницкой АЭС спокойно подписывает свежий контракт на 21,5 миллиона с новой "вывеской" того же самого бенефициара. Главное, чтобы название компании в бланке формально было "чистым".

Как работает круговорот фирм бизнесмена Мельника. Инфографика "Телеграфа"

Аналогичная кабинетная слепота поражает и другие ведомства. Глава правления АО "Укрзализныця" (кстати, ведомство имеет свой целый департамент комплаенса) Александр Перцовский и его подчиненные без угрызений совести отдают миллионные подряды компании "СУ-39" все того же Мельника. Чиновники железной дороги технически видят перед собой чистую справку и радостно ставят подписи, полностью игнорируя тот факт, что владелец фирмы уже "спалился" на мародерских наценках через другие свои компании.

На фоне этого круговорота вывесок регулярные громкие заявления премьер-министра Сергея Корецкого, обещающего навести железобетонный порядок в госзакупках и требующего строгой эффективности и прозрачности расходов, выглядят оторванными от реальности. Даже при наличии политической воли главы правительства реальных инструментов для остановки таких миграций у государства, похоже, просто нет.

Государственный аппарат построил систему, которая способна сверять коды ЕГРПОУ и какое-то формальное отсутствие судимостей у владельцев, но остается абсолютно недееспособной, когда нужно оценить конечного выгодоприобретателя и воспрепятствовать откровенной тендерной махинации. Поэтому, пока чиновники будут прятаться за формальными нормами куцых инструкций, серийные дельцы будут продолжать вымывать средства из оборонного и энергетического бюджетов страны, просто покупая новые чистые фирмы и меняя вывески на офисных дверях.

"Телеграф" будет внимательно следить за эпопеей с фирмами Михаила Мельника и, конечно, обратится с соответствующими запросами к руководству АО "НАЭК "Энергоатом", АО "Укрзализныця" и Государственной аудиторской службы Украины. Мы обязательно поинтересуемся, как именно подчиненные вверенных им стратегических предприятий оценивали риски и почему государственные миллионы во время войны продолжают регулярно идти компаниям из токсического пула одного и того же бенефициара.