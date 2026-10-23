"Аптечка в подвале — это иллюзия": что жильцы и главы ОСМД должны срочно сделать до очередной атаки РФ

Какие документы собрать, что проверить и как подготовить квартиру к обстрелам

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Удар может случиться ночью, когда глава ОСМД спит, пожарная машина не может протиснуться между припаркованными авто, а аптечка в подвале есть, но никто не умеет ею пользоваться. Во дворах к опасности прилагается еще одна проблема — часть пожарных гидрантов не работает или заставлена автомобилями. Иногда спасатели теряют драгоценные минуты еще до того, как начинают тушить огонь.

Что делать, если после обстрела в вашем доме выбиты окна, повреждены коммуникации или начался пожар? "Телеграф" собрал практические советы для ОСМД и жителей многоэтажек.

Как рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" глава ОСМД и глава общественной организации "Лидерки управления жильем" Юлия Бородина, подготовка к прилетам — это, прежде всего, дело соседского сообщества, а не одного человека. Ее коллеги проводят тренинги для правления и активных жильцов: разбирают первую домедицинскую помощь, действия в первый, второй и третий час после удара и восстановления дома.

Почему одного только подготовленного председателя мало, эксперт объясняет просто. "Если алгоритм знает только глава, этого недостаточно. В момент удара его может не быть дома, а может, его чем-то придавит, и помощь понадобится ему самому", — говорит она.

Типичную картину Бородина видит в районных чатах после каждого попадания. "Открываю любой чат района, а там пишут: "У нас вылетели все окна. Что мне делать?" Но ведь ты председаьель, ты должен разобраться наперед и дать людям алгоритм", — рассказывает она.

Сама она во время одного из прилетов ночью действовала согласно пошаговой инструкции для председателей правления. "Там все объяснено: сюда заходишь, здесь загружаешь, здесь заполняешь, сюда присылаешь, здесь людям объясняешь", — делится эксперт. Однако многие главы темой не интересуются: рассчитывают, что удар их обойдет.

С чего начать разговор с главой своего дома, Бородина подсказывает сразу. "Спросите, понимает ли он вообще, что будет делать, на что может претендовать, чего требовать от властей и что должен обеспечить сам", — отмечает Юлия Бородина.

15 минут у заставленного гидранта: что мешает пожарным

Самый болезненный вопрос — пожар после попадания. Председатель, по словам эксперта, должен заранее выяснить, проводили ли обучение, проедет ли пожарная машина вокруг дома и доберется ли до всех уголков. "Сейчас это очень актуально", — подчеркивает она.

Случалось, что пожарная машина полчаса не могла заехать во двор: его заставили машинами, а огонь в это время ширился. Затем спасатели ставят технику на опоры и подают воду по шлангам от ближайшего гидранта (пожарного крана на улице). "Половина гидрантов не работает: их засыпали, забили, о них забыли, а иногда просто заставили машинами", — рассказывает Юлия Бородина.

Недавно на Дарнице, куда приехала эксперт, машины стояли прямо на гидрантах. Пожарные ждали, пока владельцы выйдут. Пожилой мужчина прибежал быстро, но спасатели все равно потеряли около 15 минут. Знает ли председатель, где во дворе гидранты и проедет ли техника, Бородина советует проверять на учениях.

Аптечка в подвале без человека, умеющего нею пользоваться

Второе слабое звено – первая помощь. Некоторые дома покупают аптечки для укрытия, но не готовят людей. "Сама аптечка отличная, но нею должен уметь воспользоваться хоть кто-то. Это иллюзия защищенности: если никто не умеет наложить турникет, зачем она?" — говорит Юлия Бородина.

Есть и примеры другого подхода. В некоторых домах людей обучают заранее или назначают ответственных. В чатах выясняют, кто из соседей врач, и составляют список по подъездам. "Это хоть что-то, и все происходит быстрее", — отмечает эксперт.

Сканы, повербанк и место для контейнера: что еще предстоит подготовить управителям

Полный список есть в навигаторе "Покроково". Авторы советуют подготовить заранее такое:

отсканировать документы дома и сохранить их в облаке и на отдельном носителе, потому что бумажные могут уничтожить;

иметь в телефоне список жильцов с контактами ;

; определить, кто координирует действия , если председатель отсутствует или сам пострадал;

, если председатель отсутствует или сам пострадал; создать общий чат дома и проверить, что в нем все жильцы;

договориться со стекольщиком, электриком и сантехником о порядке экстренного вызова ;

; проверить огнетушители, освободить эвакуационные пути и повесить схему эвакуации с отметками гидрантов, огнетушителей и выходов;

укомплектовать домовую аптечку и организовать обучение по медицинской помощи;

держать под рукой повербанк , чтобы председатель всегда был на связи;

, чтобы председатель всегда был на связи; заранее выяснить, где поставить КУБО (контейнер для строительного мусора): требуются свободный заезд и достаточная высота для выгрузки.

Скотч, пленка или фанера: что действительно советуют для окон

Пока правление готовит дом, жильцы могут подготовить свои квартиры. При взрыве опасность представляет не только ударная волна, но и разбитое стекло, разлетающееся по комнате. Полностью защитить окна бытовыми средствами невозможно, но риск ранения можно уменьшить:

защитная пленка удерживает осколки вместе, однако не делает окно взрывостойким, а результат зависит от пленки и качества монтажа;

удерживает осколки вместе, однако не делает окно взрывостойким, а результат зависит от пленки и качества монтажа; скотч не гарантирует защиты и не удержит все осколки;

не гарантирует защиты и не удержит все осколки; фанерные или деревянные щиты тоже не дают гарантии, а их установка не должна подвергать людей опасности.

В ГСЧС советуют ударопрочную архитектурную пленку толщиной от 115 до 300 микрон. Ее наклеивают изнутри на всю поверхность стекла.

В то же время спасатели предостерегают, что две стены между вами и улицей защищают только от осколков стекла или ударной волны. Если тревога уже началась, следует идти в укрытие. Если добраться до него невозможно, нужно отойти от окон вглубь дома за две стены, лечь ниже уровня окон и прикрыть голову.

Тревожный чемодан и папка для компенсации: что будет лежать наготове

В тревожном чемодане должны быть:

Документы; Запас пищи и воды в три дня; Записка для ребенка-дошкольника с фамилией, именем, отчеством, возрастом, адресом и телефонами родителей. Ее кладут в карман или пришивают к одежде.

Перед уходом из квартиры спасатели советуют перекрыть газ, электричество и воду, закрыть окна и вентиляционные отверстия. Дома также следует иметь продукты длительного хранения, питьевую и техническую воду.

Отдельное дело – папка документов для компенсации. В "Покроково" объясняют, что понадобятся паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности, реквизиты любого гривневого счета и фото или видео повреждений. К этому прилагается акт повреждения от ОСМД, ЖСК или управляющей компании.

Заявление на "єВідновлення" подают через "Дію" или ЦНАП (центр предоставления административных услуг). Если право собственности оформили до 2013 года и его нет в электронном реестре, онлайн заявление не подать, поэтому в ЦНАП следует обратиться заранее. Комиссия рассматривает заявление до 30 календарных дней. Максимальная выплата составляет 350 тысяч гривен за квартиру и 500 тысяч за дом. Окна и ремонт следует оплачивать только после поступления средств: расходы, произведенные ранее, не возмещают.