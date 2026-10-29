Конотоп 5 суток жил без света: это может повториться в Киеве и не только

Ситуация зависит не только от количества вырабатываемой энергии

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Киев и прифронтовые города Украины могут столкнуться с серьезными проблемами с электроснабжением, если российские удары повредят ключевые объекты энергосистемы. Последствия атак будут зависеть от того, насколько хорошо защищено оборудование на подстанциях.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Надеюсь, что такого не случится. Но мы понимаем, что в прифронтовых регионах, которые не защищены, где не построены защитные сооруженя, где не защищена энергетическая инфраструктура, риск есть", — отметил он.

Ведущая программы задала вопрос о том, будут ли в зоне риска Запорожье, Харьков, Херсон, Чернигов.

"Я надеюсь, по Чернигову ситуация будет лучше. В свое время, когда Чернигов был месяцами без света (это также были последствия незаконченных строительств на объектах) после того "Укрэнерго" сделали свою работу: пригласили туда подрядчиков, которые быстро построили защитные сооружения для трансформаторов тока и для релейки. И там сегодня ситуация лучше, нежели была в предыдущие годы. Поэтому нужно ехать и проверять каждый объект", – рассказал депутат.

По его словам, Чернигов показал, насколько важна защита энергетической инфраструктуры. После нескольких месяцев без электричества в городе "Укрэнерго" привлекло подрядчиков. Они построили защитные сооружения для трансформаторов тока и релейного оборудования.

Защитные конструкции могут повлиять на то, насколько устойчиво город перенесет новые атаки на энергосистему.

"У нас есть целое Министерство энергетики. Пусть едут и проверяют", – отметил Нагорняк.

Прогноз для Украины на зиму 2026/2027

Почему Киев остается уязвимым

Ранее Нагорняк сообщал, что на ключевых подстанциях "Укрэнерго" защищены лишь 25–30% критически важного оборудования. Речь идет о трансформаторах, релейных блоках и зданиях релейного управления. По оценке депутата, повреждение этих элементов затруднит передачу электроэнергии потребителям, даже если в стране будет достаточно генерации.

В октябре он также рассказал, что лично проверяет ключевые подстанции вокруг столицы и готовит обращения к правительству о состоянии защитных сооружений и сроках работ.

Что произошло в Конотопе

Ситуация в Конотопе Сумской области показывает, какими серьезными могут быть последствия ударов по энергетическим объектам. После российской атаки в ночь на 24 октября город столкнулся с масштабными перебоями электроснабжения.

28 октября правительство сообщило, что Конотоп уже пятые сутки остается без полноценного электроснабжения. Критическую инфраструктуру обеспечивают резервными источниками питания, а в городе открыли пункты несокрушимости.

Правительство поручило Министерству энергетики вместе с "Укрэнерго" ускорить восстановление электроснабжения. Также оно пообещало обеспечить город дизельным топливом для работы котельной и водоканала.

Важно: Нагорняк говорит о риске, а не о подтвержденном прогнозе полного отключения Киева или других городов. Масштаб последствий возможных атак будет зависеть от повреждений энергосистемы и состояния защиты ее ключевых объектов.

Как сообщал "Телеграф", после российской атаки 8 октября в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии. Выход из строя ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 может привести к дефициту генерации на Левобережье столицы – речь идет о возможном дефиците. В этом сценарии риск прежде всего касается левого берега, который зависит от работы этих трех электроцентралей. Но это возможное последствие их повреждения, а не подтвержденный прогноз отключения всего Киева.