Унизительно для России и позорно для США. О тусовке в Эр-Рияде и роли Европы - Александр Невзоров
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Встреча говорит о трагическом положении Москвы
Зрелище, конечно, архимерзкое, но пора бы привыкнуть к тому, что история состоит из крутых, а порой и тошнотворных поворотов.
Более того, она не обещала щадить чьи-либо чувства.
Да, тусовка в Эр-Рияде унизительна для москвы, и позорна для США.
Впрочем, потешного в этих переговорах еще больше, чем гадкого.
Понятно, что избрание Трампа заложило Америке не только нос, но и уши.
Она не чувствует запаха жареной человечины, которой провоняли каннибалы кремля и не слышит их порыгиваний.
То, с какой бешенной скоростью русские людоеды засуетились и кинулись "договариваться", лучше тысячи слов говорит о трагическом положении москвы и о том, что она видит все свои "тупики". И готова на всё, чтобы купить любой, даже иллюзорный "кусочек победы".
Но самое смешное в этой стрелке, это то, что Штаты, по своей привычке, торгуют воздухом.
Они продают, то, чем не обладают. В их карманах и папках нет того самого "кусочка" о котором их молят ослиные глазки лаврова.
Ничто не может быть решено без Европы.
Источник — Telegram Невзорова.
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