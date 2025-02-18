Встреча говорит о трагическом положении Москвы

Зрелище, конечно, архимерзкое, но пора бы привыкнуть к тому, что история состоит из крутых, а порой и тошнотворных поворотов.

Более того, она не обещала щадить чьи-либо чувства.

Да, тусовка в Эр-Рияде унизительна для москвы, и позорна для США.

Впрочем, потешного в этих переговорах еще больше, чем гадкого.

Понятно, что избрание Трампа заложило Америке не только нос, но и уши.

Она не чувствует запаха жареной человечины, которой провоняли каннибалы кремля и не слышит их порыгиваний.

То, с какой бешенной скоростью русские людоеды засуетились и кинулись "договариваться", лучше тысячи слов говорит о трагическом положении москвы и о том, что она видит все свои "тупики". И готова на всё, чтобы купить любой, даже иллюзорный "кусочек победы".

Но самое смешное в этой стрелке, это то, что Штаты, по своей привычке, торгуют воздухом.

Они продают, то, чем не обладают. В их карманах и папках нет того самого "кусочка" о котором их молят ослиные глазки лаврова.

Ничто не может быть решено без Европы.

Источник — Telegram Невзорова.