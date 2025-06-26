Его называют "крестным отцом" путинизма, хотя он из Киева: где похоронен и как выглядит могила экс-премьера РФ Примакова

На его похоронах присутствовал Путин

Евгений Примаков — это политическая фигура, которая вызывает негатив в украинском контексте. Хотя он родился в Киеве, стал идеологом российской политики. Именно его называют "крестным отцом" путинизма. Да, в 2015 году он считал, что Россия должна признать Донбасс украинской территорией, но не отдавать обратно Крым.

Умер политик 26 июня 2015 года, в возрасте 85 лет. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Евгения Примакова и где его похоронили.

Что известно о Евгении Примакове

Родился Примаков 29 октября 1929 г. в Киеве. Его отец был репрессирован в 1937 году. Свое детство и юность Евгений провел в Тбилиси, потому что там работала его мама акушером-гинекологом.

Его карьера началась с должности журналиста в "Правде", а затем стал корреспондентом на Ближнем Востоке. Хотя, по мнению экспертов, он являлся журналистом под прикрытием и выполнял задачи советской и тайной дипломатии. Также с сентября по декабрь 1991 года Примаков был Председателем Первого главного управления КГБ СССР.

С сентября 1998 по май 1999 года Примаков занимал должность премьер-министра РФ. Находясь на этом посту, он совершил знаменитый "разворот над Атлантикой" после начала натовских бомбардировок Сербии.

Примаков был сторонником советской идеологии и противником распада СССР. Даже когда он рассматривался как кандидат в президенты РФ, его избирательная агитация имела лозунг: "Назад в СССР!".

Почему Примаков — "крестный отец" путинизма

Когда Примаков являлся министром иностранных дел, он был "за" внедрение многополярного мира. Ее суть в том, что Россия должна была образовать союз с Китаем, Индией, странами Ближнего Востока и Латинской Америки и противостоять "однополярному доминированию США". Именно эта идея позже стала главным ориентиром политики Путина.

Где похоронен и как выглядит могила Примакова

Похоронили российского политика на Новодевичьем кладбище в Москве. На похоронах присутствовал Путин, Медведев, глава администрации Кремля Сергей Иванов и другие чиновники РФ.

На его могиле – большая гранитная плита, на которой расположен камень. Со стороны — гранитный лист бумаги с цитатами Примакова. На памятнике нет портрета политика, но есть его имя и даты рождения и смерти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила путиниста Кобзона. Он похоронен на еврейской части кладбища.