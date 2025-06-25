На его похоронах читали речь Зеленского: как выглядит могила Вахтанга Кикабидзе

Артист давал концерты на Донбассе перед украинскими военными

Вахтанг Кикабидзе – один из самых известных грузинских певцов и актеров. Он поддержал Украину в войне с Россией. Артиста не стало в 2023 году из-за осложнений от хронической болезни почек.

"Телеграф" расскажет о творческой деятельности исполнителя, чем запомнился и где его похоронили.

Карьера Вахтанга Кикабидзе

Будущий певец родился в 1938 году в Тбилиси. Учился в Тбилисском университете, по окончании которого стал работать в местной филармонии. В 1966 году Вахтанг дебютировал в кино в фильме "Встреча в горах". Пел в квартете "Диело" и в ансамбле "Орера".

Позже Кикабидзе успешно сыграл молодого врача в фильме "Не горюй!" и появился в ленте "Мелодии Верийского квартала". Шесть раз выступал в финале телефестиваля "Песня года" как руководитель ансамбля "Орера".

Вахтанг Кикабидзе был известным актером и певцом, фото из сети

В 1977 году Кикабидзе сыграл в фильме "Мимино", где превратился в летчика Валико Мизандари. Это принесло ему масштабную славу. В 1980 году Вахтанг стал выступать сольно. Параллельно он снял комедию в четырех новеллах "Будь здоров, дорогой!" и ленту "Мужчины и все остальные". В 1984 году актер снялся в телесериале "ТАСС уполномочен заявить…".

Вахтанг Кикабидзе играл в фильме "Мимино", фото из сети

С 80-х Кикабидзе жил в России, где много гастролировал. На его выступления приходили полные залы поклонников по всему Советскому Союзу. Популярными песнями исполнителя стали "Чито Гврито", "Мои годы — мое богатство", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Танго любви".

В 2008 году Кикабидзе уехал из России и отказался от их ордена "Дружбы". Причиной стало то, что страна-террорист напала на Южную Осетию в Грузии. С тех пор он не бывал в России. В 2014 году певец высказался, что если был бы молодым, то поехал бы в АТО. Путина он называл "политиком черной силы" и "захватчиком".

Кикабидзе осудил Россию и поддержал Украину, фото из сети

В 2015 году Кикабидзе выступал в Киеве, посвятив концерт Героям Небесной Сотни. Ездил с концертами на Донбасс к пятилетию освобождения от россиян Лисичанска, Северодонецка, Рубежного.

Кикабидзе ездил на Донбасс, фото из сети

В 2020 году Вахтанг баллотировался в парламент Грузии, возглавив список партии политика Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Осудил полномасштабное вторжение России в Украину.

Могила Вахтанга Кикабидзе

Певец пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, имел инвалидность и проходил длительный курс диализа. За более чем 1 год до своей смерти Вахтанг потерял жену Ирину Кебадзе, которая была примой-балериной Тбилисского академического оперного театра.

Кикабидзе с женой Ириной, фото из сети

В 2023 году актер скончался в больнице в Тбилиси. Причиной послужили осложнения от хронической болезни почек. Ему было 84 года. Прощание с певцом прошло в Большом концертном зале филармонии. Гроб обернули флагами Грузии и Украины. Церемонию посетила украинская делегация во главе с тогдашним министром культуры Александром Ткаченко. Он произнес речь от президента Украины Владимира Зеленского.

"Его преданность делу жизни, мудрость, неисчерпаемая энергия, доброта были примером для всех. Украинцы благодарны Вахтангу Кикабидзе за поддержку в борьбе против российского агрессора. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины, как большого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Всегда это будем помнить и никогда не забудем", — сказал министр.

На церемонии прощания зачитывали речь от Зеленского, фото с фб-страницы Ткаченко

Ткаченко добавил, что фраза "Герои не умирают" — это, в частности, и о Кикабидзе. Он отметил, что в честь Вахтанга обустроят сквер и начнут проводить украино-грузинский фестиваль.

Кикабидзе похоронили на кладбище-пантеоне Мтацминда в Тбилиси. Гроб положили в одну могилу к жене Ирине, маме Манане Багратиони (пела в Сионском соборе Тбилиси) и отце Котико Кикабидзе, погибшем на фронте под Керчью в 1942 году.

Могила Кикабидзе, фото из сети

Вахтангу установили высокий двухуровневый памятник, верхушка которого была сделана в форме креста. Также на мемориале можно увидеть надпись BUBA, ведь именно так называли артиста родные, близкие и коллеги. На одном из грузинских диалектов это слово означает "старший" по статусу. На могиле можно увидеть маленькие флаги Грузии и Украины.

Памятник Кикабидзе, фото из сети

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