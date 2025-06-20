Поклонник Путина похоронен рядом с мамой

Уроженец Донбасса, сторонник Путина и украинофоб Иосиф Кобзон скончался после продолжительной борьбы с болезнью в возрасте 81 года. У него осталась вдова, когда-то пожертвовавшая собственной карьерой ради мужа. Похоронен путинист в Москве рядом со своей мамой.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила путиниста Кобзона. Его могила находится на еврейской части Востряковского кладбища.

Что известно об Иосифе Кобзоне

Когда-то Кобзон был популярен не только в России, но и в Украине. Однако после 2014 года он стал активно поддерживать страну-агрессору. В частности, был депутатом Госдумы от партии "Единая Россия" и участвовал в пропагандистских мероприятиях. Также он поддерживал аннексию Крыма и военные действия на Донбассе.

В частности, Кобзон позволял себе называть гимн Украины "нацистским", поддерживал разгон участников Евромайдана. Также путинист приезжал на территории, оккупированные Россией, и даже посвятил сепаратисту "Моторолле" песню.

Где похоронен и как выглядит могила Кобзона

Путиниста похоронили на Востряковском кладбище в Москве, на еврейской части кладбища. Погребение состоялось согласно иудейским традициям. Его могила находится рядом с могилой его матери Иды Шойхет.

На месте захоронения установлена статуя в полный рост – бронзовый Кобзон стоит с микрофоном в руках. Россияне постоянно приносят к его могиле цветы и венки.

При жизни Кобзон говорил, что хочет быть похороненым именно на этом кладбище. А жена Кобзона приобрела метр земли, который обошелся ей в миллион рублей. А все потому, что места для захоронения, которые выделила власть, не хватало для захоронения ее мужа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит умерший в детстве могила брата Януковича. Его зовут Владимир и похоронен он рядом с мамой экспрезидента — в городе Енакиево Донецкой области.