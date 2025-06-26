Його називають "хрещеним батьком" путінізму, хоча він з Києва: де похований і як виглядає могила експрем’єра РФ Примакова

На його похороні був присутній Путін

Євген Примаков — та політична постать, яка викликає негатив в українському контексті. Хоч він народився у Києві, став ідеологом російської політики. Саме його називають "хрещеним батьком" путінізму. Так, у 2015 році він вважав, що Росія повинна визнати Донбас українською територією, але не віддавати назад Крим.

Помер політик 26 червня 2015 року, у віці 85 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Євгена Примакова і де його поховали.

Що відомо про Євгена Примакова

Народився Примаков 29 жовтня 1929 року в Києві. Його батько був репресований у 1937 році. Своє дитинство і юність Євген провів у Тбілісі, бо там працювала його мама акушером-гінекологом.

Його кар’єра розпочалася з посади журналіста у "Правді", а згодом став кореспондентом на Близькому Сході. Хоча, на думку експертів, він був журналістом під прикриттям і виконував завдання радянської та таємної дипломатії. Також з вересня до грудня 1991 року Примаков був Головою Першого головного управління КДБ СРСР.

З вересня 1998 до травня 1999 року Примаков обіймав посаду прем'єр-міністра РФ. Перебуваючи на цій посаді, він здійснив знаменитий "розворот над Атлантикою" після початку натовських бомбардувань Сербії.

Примаков був прихильником радянської ідеології та противником розпаду СРСР. Навіть коли він розглядався як кандидат у президенти РФ, його виборча агітація мала гасло: "Назад в СРСР!".

Чому Примаков — "хрещений батько" путінізму

Коли Примаков був міністром закордонний справ, він був "за" впровадження багатополярного світу. ЇЇ суть в тому, що Рф повинна була утворити союз із Китаєм, Індією, країнами Близького Сходу та Латинської Америки і протистояти "однополярному домінуванню США". Саме ця ідея пізніше стала головним орієнтиром політики Путіна.

Де похований і як виглядає могила Примакова

Поховали російського політика на Новодівичому кладовищі у Москві. На похороні був присутній Путін, Медведєв, голова адміністрації Кремля Сергій Іванов та інші високопосадовці РФ.

На його могилі — велика гранітна плита, на якій розташований камінь. Збоку — гранітний аркуш паперу із цитатами Примакова. На пам’ятнику немає портрету політика, але є його ім’я і дати народження та смерті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила путініста Кобзона. Він похований на єврейській частині кладовища.