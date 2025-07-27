"А Адаму когда?" Награждение Путина медалью вызвало шквал шуток в сети (видео)

В сети напомнили об "успехах" Черноморского флота РФ

В России в воскресенье, 27 июля, празднуют день военно-морского флота, а потому Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург для участия в торжественных мероприятиях. Во время посещения Морской коллегии РФ ему вручили медальку "за верность флоту".

Соответсвующее видео показала пресс-служба Кремля. Любопытно, что простые россияне были почему-то не особо тронуты заслугами Путина.

На кадрах видно, что Путин получил медаль из рук главы Коллегии, а заодно близкого соратника, бывшего главы ФСБ и Совета нацбезопасности Николая Патрушева.

Пользователей сети в то же время удивило то, что Путину дают медаль, в то время как Черноморский флот вынужден сбежать из оккупированного Крыма в Новороссийск, а единственный авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отправляют на металлолом. Нашлись и те, кто вспомнил о судьбе подлодки "Курск" и предложил наградить диктатора медалью "Она утонула".

В комментариях выразили крайнюю степень недоумения

Отдельно стоит упомянуть тех, кто высказал мнение, что в современной России лишь один человек может получить все государственные медали. Речь идет конечно же о сыне главы Чечни Адаме Кадырове.

Путину и Патрушеву нужно срочно извиниться

Как сообщалось ранее, в России решили судьбу "Адмирала Кузнецова". Военный корабль разберут, так как он слишком стар и ремонт проводить уже нет смысла. Любопытно, что именно на ремонте он находится с 2018 года, а его восстановление оценили в 20 миллиардов рублей.