"А Адаму коли?" Нагородження Путіна медаллю викликало шквал жартів у мережі (відео)

У мережі нагадали про "успіхи" Чорноморського флоту РФ

У Росії в неділю, 27 липня, святкують день військово-морського флоту, а тому Володимир Путін приїхав до Санкт-Петербурга для участі в урочистих заходах. Під час відвідин Морської колегії РФ йому вручили медальку "за вірність флоту".

Відповідне відео показала пресслужба Кремля. Цікаво, що прості росіяни були чомусь не особливо зворушені заслугами Путіна.

На кадрах видно, що Путін отримав медаль із рук голови Колегії, а заразом близького соратника, колишнього голови ФСБ та Ради нацбезпеки Миколи Патрушева.

Користувачів мережі здивувало те, що Путіну дають медаль, у той час, як Чорноморський флот змушений втекти з окупованого Криму до Новоросійська, а єдиний авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" відправляють на металобрухт. Знайшлися й ті, хто згадав про долю підводного човна "Курськ" і запропонував нагородити диктатора медаллю "Вона потонула".

У коментарях висловили крайній ступінь подиву

Окремо варто згадати тих, хто висловив думку, що в сучасній Росії лише одна людина може здобути всі державні медалі. Йдеться звичайно ж про сина голови Чечні Адама Кадирова.

Путіну та Патрушеву потрібно терміново вибачитися

Як повідомлялося раніше, у Росії вирішили долю "Адмірала Кузнєцова". Військовий корабель розберуть, оскільки він занадто старий і ремонт проводити вже немає сенсу.