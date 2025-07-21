Кабаева с сыновьями уже прибыли на архипелаг

Яхту "Паллада", которую раньше довольно часто использовал глава России Владимир Путин, заметили у островов Валаамского архипелага. На ней прибыла Алина Кабаева, которой неоднократно приписывали роман с диктатором, вместе с сыновьями.

Как пишут росСМИ, сам Путин может прибыть на Валаамский архипелаг уже на следующей неделе 27 июля. Здесь он часто посещает Валаамский монастырь.

В 2023 году Путин вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко уже посещали этот монастырь. Тогда многие политологи говорили, что это ознаменует важное решение или наоборот связано с замаливанием грехов.

Поездка Путина и Лукашенко в Валаамский монастырь

"Поездка диктатора на Валаам демонстрирует намерение принять серьезные решения. Симулируя, что Господь благословит его на это решение. Он давно начал эту игру на "благословение", – сказал политолог Александр Морозов, передает "24 канал".

Однако, по мнению искусственного интеллекта, Путин приезжает на Валаам, чтобы создать образ внутренней духовности. Поэтому большинство его визитов скорее имеют большее пиар-значение, чем глубокое религиозное.

Яхта "Паллада"

Даже российский религиозный деятель Григорий Михнов-Вайтенко утверждал, что Путин не ищет духовных откровений. Он использует поездки в монастырь для формирования медийного образа человека, заинтересованного в своей духовности. Путин хочет показать себя искателем покоя, которым на самом деле не является.

Выходит, что невозможно точно сказать, зачем Путин приедет на Валаамский архипелаг и вообще произойдет ли это. Однако в сети уже опубликованы кадры яхты "Паллада", прибывшей на остров.

Яхта "Паллада"

Для справки

Яхта "Паллада" — это моторная яхта. Сейчас ее называют яхтой российского патриарха Кирилла, Владимира Гундяева, но ранее она принадлежала Управлению делами президента России. "Паллада" была подарена Валаамскому монастырю компанией "ЛУКойл" в 2005 году. Ее часто Путин использовал для своих поездок на архипелаг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия платит безумную цену за личные амбиции Путина.