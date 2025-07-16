Путин приехал на завод с кучей охраны: на видео попала еще одна странность

Охрана не отходила от шефа даже пока он снимался в пропагандистском видео

Владимир Путин встретился с трудягами и посетил Магнитогорский металлургический комбинат. Однако в глаза сразу бросаются необычное строение его туфель, а также большое количество охраны.

Видеозапись с места явления Путина народу обнародовала пресс-служба Кремля. Отмечается, что ему показали комплекс самой новой в России коксовой батареи.

Этот завод должен производить 2,5 миллиона сухого продукта в год.

Однако примечательно на видео совсем другое. Если присмотреться, то можно заметить, что Путин носит обувь на высоком каблуке. Стоит отметить, что информация о росте российского диктатора остается тайной, так как в разных источниках звучат цифры от 152 до 170 сантиметров. Чаще всего упоминается 168 сантиметров.

При этом его неоднократно ловили на том, что он носит специальную обувь, чтобы казаться выше. Путин надевал ее не только на встречи с лидерами других стран, но и на разные мероприятия внутри России.

Похоже, что эта вылазка на завод тоже не обошлась без этого атрибута.

Путин на каблуках

Обувь Путина крупным планом

Несмотря на "помощь", он все равно оказался самым низким. Отдельно стоит отметить, что на встречу Путин притащил больше количество охраны и конечно же не обошлось без доверенного лица с чемоданчиком.

Путин на завод прибыл с кучей охраны

Стоит отметить, что это даже не самая "экстремальная" версия его обуви. Например, в конце июня в кадр попал момент, когда нога Путина согнулась под неестественным углом, что породило волну спекуляций о том, где у него действительно заканчивается конечность и начинается обувь.