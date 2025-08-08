"Разрезало руку": что известно о состоянии Максима Галкина, которого сбила машина

У артиста сильно повреждена рука

Несколько дней назад в Юрмале произошло дорожно-транспортное происшествие. Известного российского артиста Максима Галкина, признанного иноагентом в РФ, сбила машина. Шоумен передвигался на велосипеде на одной из самых спокойных улиц города и находился в трезвом состоянии.

Об этом пишет Божеская Рынская – российская журналистка, в своем Телеграмм-канале. По ее словам, юморист соблюдал правила дорожного движения и был в шлеме.

За рулем автомобиля была женщина — она вылетела на Галкина, даже не притормозив. Стекло машины разрезало руку артиста.

Максим Галкин попал в ДТП

Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима. Баба на старом фольксвагене вылетела на Максима даже не притормозив. Машина была так стара, что стекло было старого образца. И разрезало руку – артерию, сухожилие. Восстановится ли рука, пока не ясно Божеская Рынская

Журналистка также показала фотографии Максима Галкина во время выступления. На сцене фестиваля Лаймы Вайкуле Галкин появился с перебинтованной рукой. Других повреждений не заметно.

Галкин выступил даже после ДТП

Сам Максим пока не комментировал ситуацию в соцсетях. На своей странице в Инстаграмм он выкладывает только видео с фестиваля. Однако судя по тому, что артист выступал после ДТП — он чувствует себя нормально.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Алла Пугачева до пластики. Она омолодилась на десятки лет.