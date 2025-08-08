"Розрізало руку": що відомо про стан Максима Галкіна, якого збила машина

В артиста сильно пошкоджена рука

Кілька днів тому у Юрмалі відбулася дорожньо-транспортна пригода. Відомого російського артиста Максима Галкіна, якого визнано іноагентом в РФ, збила машина. Шоумен пересувався на велосипеді на одній із найспокійніших вулиць міста і перебував у тверезому стані.

Про це пише Божена Ринська — російська журналістка, у своєму Телеграм-каналі. За її словами, гуморист дотримувався правил дорожнього руху і був одягнений у шолом.

За кермом автівки була жінка — вона вилетіла на Галкіна, навіть не пригальмувавши. Скло машини розрізало артистові руку.

Максим Галкін потрапив у ДТП

Автомобіль їхав з бокової на головну та збив Максима. Баба на старому фольксвагені вилетіла на Максима навіть не пригальмувавши. Машина була така стара, що скло було старого зразка. І розрізало руку – артерію, сухожилля. Чи відновиться рука, поки не зрозуміло Божена Ринська

Журналістка також показала фото Максима Галкіна під час виступу. На сцені фестивалю Лайми Вайкуле Галкін з'явився з перебинтованою рукою. Інших пошкоджень не помітно.

Галкін виступив навіть після ДТП

Сам Максим поки не коментував цю ситуацію у соцмережах. На своїй сторінці в Інстаграм він викладає лише відео з фестивалю. Однак судячи з того, що артист виступав після ДТП, він почувається нормально.

