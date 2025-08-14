Убивал людей на войне, а теперь почти ослеп. Уроженец Украины и звезда сериала "Полицейский с Рублевки" смертельно болен (видео)

Актер из-за рецидива онкологии полностью ослеп

Многие известные актеры, родившиеся в Украине, построили карьеру в Российской Федерации и продолжают там жить. Среди них Юрий Батурин, а также Роман Попов, более известный по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

"Телеграф" решил выяснить, что известно об актере, который смертельно болен. Мы узнали, что Роман Попов говорит о войне в родной Украине.

Уроженец Конотопа Роман Попов смертельно болен

Актер Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе (Сумская область), но карьеру отправился строить в Российскую Федерацию. Там он стал участником КВН, а вскоре его пригласили в Comedy Club.

В украинских сериалах Роман не снимался, зато участвовал о многих российских проектах. Большую популярность ему принесла роль Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

Роман Попов прославился благодаря сериалу "Полицейский с Рублевки"

Известно, что 40-летний Роман продолжает жить в Российской Федерации, однако он смертельно болен — у него случился рецидив рака головного мозга. Актер полностью потерял зрение и передвигается с помощью близких, но через два месяца верит, что вернется к съемкам.

Отметим, что рак у Романа диагностировали в 2018 году, а спустя год актеру удалось побороть недуг, но спустя 7 лет случился рецидив и вызвал серьезные осложнения.

Что Роман Попов говорит о войне в Украине

В 2024 году в выпуске "Макарена" в российской соцсети "Вконтакте", уроженец Конотопа признался, что был участником боевых действий и убивал людей. Роман не стал уточнять, за какую именно говорит войну, опасаясь последствий.

Актер отметил, что помогал своим друзьям, но как именно тоже не стал отвечать. Однако подтвердил, что убивал людей и является мастером спорта по стрельбе.

Роман Попов убивал людей на войне

Есть люди, в которых нужно стрелять. Но в то же время я был пацифистом и считаю, что любая война, это такое дерьмо. Make love, not war (Создавай любовь, нет войне). Люди, стреляющие друг в друга — это дикость. Нам есть, с чем совместно бороться, эпидемии, болезни. Мы могли бы все вместе покорить космос, но мы почему-то поднимаем оружие друг на друга Роман Попов

Публично о войне, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным, Роман не высказывался. В 2021 году в интервью актер говорил, что хочет посетить Одессу, но не может этого сделать, а также признался, что отказался участвовать в четырех проектах в Крыму.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне Гогунский, сыгравший Кузю в "Универе". Актер называл Москву столицей Украины.