Молчит о войне, пока РФ обстреливает ее родной Николаев: где сейчас звезда фильма "А зори здесь тихие" Ирина Долганова

Артистка имеет украинское происхождение, но построила карьеру в России

Ирина Долганова — известная российская актриса театра и кино, которая прославилась ролью в фильме "А зори здесь тихие". Артистка родом из Николаева, в этот день, 13 августа, она отмечает свой день рождения — ей исполнилось 76 лет.

Ко дню рождения актрисы "Телеграф" рассказывает, что известно об Ирине Долгановой, как она прославилась в России и что говорит о войне в Украине.

Ирина Долганова — что о ней известно?

Советская и российская актриса Ирина Долганова родилась 13 августа 1949 года в украинском городе Николаев, сегодня ей исполнилось 76 лет. С детства она увлекалась танцами, пела и проявляла актерские таланты, участвовала в юношеской самодеятельности.

Ирина Долганова в фильме "А зори здесь тихие"

После школы она поступила в Саратовское театральное училище, которое в 1971 году успешно закончила. Сразу после учебы Ирина Долганова пошла работать в Нижегородский театра юного зрителя имени Н. К. Крупской. Ей доставались едва ли не все главные роли в театральных постановках, а второстепенных ролей вообще не сосчитать.

Так Ирина Долганова выглядела в молодости

Несмотря на успех и востребованность в театре, с кинематографической карьерой у Долгановой не очень сложилось. В ее репертуаре всего две роли в кино. В 1972 году Ирина снялась в фильме "А зори здесь тихие", исполнив роль Сони Гурвич, которая принесла ей большую известность. Второе ее появление в кино — четырехсерийная военная драма "Переводчик", в которой актриса снималась в 2014 году.

Что говорит о войне Ирина Долганова?

После начала полномасштабной войны в Украине Ирина Долганова, судя по всему, осталась жить в России и предпочла молчать. В сети нет упоминаний о том, что актриса где-то комментировала нападения Путина на Украину и бомбежки родного города актрисы Николаева.

Ирина Долганова сыграла десятки ролей в театре

Похоже, она, как и многие ее коллеги с украинскими корнями, решила занять молчаливую позицию, чтобы не рисковать успешной карьерой и заработками. К слову, еще в далеком 1997 году Ирина Долганова получила звание заслуженной артистки России. Видимо она идентифицирует себя, как россиянка, поэтому и не высказывалась о войне.

Ирина Долганова теперь выглядит так

