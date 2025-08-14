Вбивав людей на війні, а тепер майже осліп. Уродженець України та зірка серіалу "Поліцейський з Рубльовки" смертельно хворий (відео)

Актор через рецидив онкології повністю осліп

Багато відомих акторів, які народилися в Україні, побудували кар’єру в Російській Федерації й продовжують там жити. Серед них Юрій Батурін, а також Роман Попов, більш відомий за роллю Мухича у серіалі "Поліцейський з Рубльовки".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про актора, який смертельно хворий. Ми дізналися, що Роман Попов говорить про війну у рідній Україні.

Уродженець Конотопа Роман Попов смертельно хворий

Актор Роман Попов народився 9 лютого 1985 року у Конотопі (Сумська область), але кар’єру вирушив будувати у Російській Федерації. Там він став учасником КВК, а незабаром його запросили до Comedy Club.

В українських серіалах Роман не знімався, проте брав участь у багатьох російських проєктах. Велику популярність йому принесла роль Ігоря Мухича у серіалі "Поліцейський з Рубльовки".

Роман Попов прославився завдяки серіалу "Поліцейський з Рубльовки"

Відомо, що 40-річний Роман продовжує жити в Російській Федерації, проте він смертельно хворий — у нього стався рецидив раку головного мозку. Актор повністю втратив зір і пересувається за допомогою близьких, але за два місяці вірить, що повернеться до зйомок.

Зазначимо, що рак у Романа діагностували у 2018 році, а через рік актору вдалося подолати недугу, але через 7 років трапився рецидив та викликав серйозні ускладнення.

Що Роман Попов говорить про війну в Україні

У 2024 році у випуску "Макарена" в російській соцмережі "Вконтакті" уродженець Конотопа зізнався, що був учасником бойових дій і вбивав людей. Роман не став уточнювати, за яку саме каже війну, побоюючись наслідків.

Актор зазначив, що допомагав своїм друзям, але як саме також не став відповідати. Однак підтвердив, що вбивав людей і є майстром спорту зі стрільби.

Роман Попов убивав людей на війні

Є люди, у яких треба стріляти. Але в той же час я був пацифістом і вважаю, що будь-яка війна це таке лайно. Make love, not war (Створюй кохання, ні війни). Люди, які стріляють один в одного – це дикість. Нам є з чим спільно боротися, епідемії, хвороби. Ми могли б усі разом підкорити космос, але ми чомусь піднімаємо зброю один на одного Роман Попов

Публічно про війну, розв’язану російським диктатором Володимиром Путіним, Роман не висловлювався. У 2021 році в інтерв’ю актор говорив, що хоче відвідати Одесу, але не може цього зробити, а також зізнався, що відмовився брати участь у чотирьох проєктах у Криму.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну Гогунський, який зіграв Кузю в "Універі". Актор називав Москву столицею України.