Новороссийск "праздновал" день работников флота под звуки взрывов (фото, видео)

Новороссийская военно-морская база принимала "приветствие"

Новороссийск ночь на 6 июля не спал — "праздновал" День работников морского и речного флота (празднуется ежегодно в России 6 июля) по-особому. Вместо торжественных мероприятий город посетили беспилотники.

Первая воздушная тревога раздалась около полуночи. Местные жители услышали звуки взрывов и работу противовоздушной обороны. Мэр города Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотных катеров, а все службы перевели в состояние максимальной готовности.

Традиционно местные жители снимали все на видео и публиковали в соцсетях, хотя российские власти просили этого не делать. Некоторое время в городе не работала мобильная связь, а движение транспорта от улицы Исаева до Суворовской запретили.

Новороссийск принимал атаку дронов

Местные говорят, что не спали всю ночь

Российские чиновники традиционно заявили, что атаку отразили. По их словам, все службы работали в режиме повышенной готовности. Жителей просили соблюдать покой и меры безопасности. Пока неизвестно, какой вред могли нанести беспилотники.

Воздушная тревога в Новороссийске

Почему Новороссийск важен для России

Новороссийская военно-морская база является второй по значению после Севастополя. После распада СССР Россия находила новое место базирования Черноморского флота и выбрала именно Новороссийск.

База имеет причалы, восточный мол, здание штаба, учебно-тренировочный комплекс и зону для обеспечения базирования подводных лодок. Здесь расположены важные военные объекты, обеспечивающие деятельность русского флота в Черном море.

Через порты Новороссийска и Туапсе транспортируется треть экспортируемой нефти и нефтепродуктов. Это делает город стратегически важным не только с военной, но и экономической точки зрения.

Момент сбития безэкипажного катера в Новороссийске

Кроме того, Новороссийская военно-морская база является оперативно тактическим территориальным объединением в составе Черноморского флота в Цемесской бухте. Цемеская бухта не замерзает зимой, что позволяет кораблям базироваться здесь круглый год. Впрочем, украинские дроны уже не раз добирались до этой военно-морской базы и атаковали "жирные" цели.

Где расположен Новороссийск, карта

Новороссийск бухта

Ранее Телеграф писал, что Россию накрыла серия мощных взрывов и пожаров. Куда добрались дроны.