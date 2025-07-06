Новороссийск "праздновал" день работников флота под звуки взрывов (фото, видео)
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Новороссийская военно-морская база принимала "приветствие"
Новороссийск ночь на 6 июля не спал — "праздновал" День работников морского и речного флота (празднуется ежегодно в России 6 июля) по-особому. Вместо торжественных мероприятий город посетили беспилотники.
Первая воздушная тревога раздалась около полуночи. Местные жители услышали звуки взрывов и работу противовоздушной обороны. Мэр города Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотных катеров, а все службы перевели в состояние максимальной готовности.
Традиционно местные жители снимали все на видео и публиковали в соцсетях, хотя российские власти просили этого не делать. Некоторое время в городе не работала мобильная связь, а движение транспорта от улицы Исаева до Суворовской запретили.
Российские чиновники традиционно заявили, что атаку отразили. По их словам, все службы работали в режиме повышенной готовности. Жителей просили соблюдать покой и меры безопасности. Пока неизвестно, какой вред могли нанести беспилотники.
Почему Новороссийск важен для России
Новороссийская военно-морская база является второй по значению после Севастополя. После распада СССР Россия находила новое место базирования Черноморского флота и выбрала именно Новороссийск.
База имеет причалы, восточный мол, здание штаба, учебно-тренировочный комплекс и зону для обеспечения базирования подводных лодок. Здесь расположены важные военные объекты, обеспечивающие деятельность русского флота в Черном море.
Через порты Новороссийска и Туапсе транспортируется треть экспортируемой нефти и нефтепродуктов. Это делает город стратегически важным не только с военной, но и экономической точки зрения.
Кроме того, Новороссийская военно-морская база является оперативно тактическим территориальным объединением в составе Черноморского флота в Цемесской бухте. Цемеская бухта не замерзает зимой, что позволяет кораблям базироваться здесь круглый год. Впрочем, украинские дроны уже не раз добирались до этой военно-морской базы и атаковали "жирные" цели.
Ранее Телеграф писал, что Россию накрыла серия мощных взрывов и пожаров. Куда добрались дроны.