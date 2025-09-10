Нефть нужно вылить или сжечь? Как удары по НПЗ разрушают российскую экономику

Агрессор стоит перед вопросом поставки нефти по трубопроводам.

Постоянные удары украинских спецслужб по российским НПЗ, в ходе которых было выбито по меньшей мере 17% от общего объема переработки нефти в России (1,1 млн баррелей в сутки), приводят к серьезной разбалансировке экономики страны-агрессора, разрушению логистических экономических цепочек и потере поступлений в бюджет.

Об этом рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, почему Украине выгодно добивать "нефтянку" России.

По его мнению, Россия может быстро возобновить производство горючего, но пострадает качество, потому что получить стоящее на НПЗ западное оборудование — невозможно из-за санкций.

— Если есть серьезные повреждения ректификационной колонны (высота девятиэтажного дома), это остановка минимум на год. Любая остановка приводит к дефициту топлива, колебаниям [цены] внутри России, разрушению многих бизнесов и так далее, — говорит политолог.

Он объяснил, как это отражается на бюджете страны-агрессора.

— В России, как и в Украине, 60% стоимости топлива — это акцизы (косвенные налоги, уплачиваемые гражданами, когда покупают бензин). Если оно не производится, компания-переработчик нефти не получает прибыль. Соответственно, не платит налоги. Бизнесы не могут продвигать свою деятельность, сокращают обороты и персонал, а это — сокращение налогов с зарплат граждан. То есть, это разрушение цепочек в экономике, — говорит эксперт.

Следующим вопросом, по его мнению, должна стать дестабилизация Украиной логистических путей РФ, чтобы предотвратить скорую переброску бензина с других нефтеперерабатывающих предприятий, например, в Сибирь.

— Мы видим, что бьют по НПЗ на юге России, а проблемы в Приморском крае. Это значит, что неизвестно, где оно "выстрелит", потому что никто не может спрогнозировать, каким образом это будет работать. Сейчас интенсивность ударов Украины переместилась на Москву, в Пензе снова по нефтепроводам бьют. А это тоже дорогостоящее оборудование, его невозможно восстановить, — отмечает управляющий партнер НАГ.

По его словам, это приводит к падению прокачки нефти, поэтому ее невозможно доставить на НПЗ по трубопроводам и нужно использовать перегруженную военными и гражданскими грузами железную дорогу.

— Растет износ подвижного состава, который тоже находится под санкциями. Это создает цепь проблем. А когда останавливается нефтепровод или невозможно вывезти нефть с месторождения, ее нужно в какое-то хранилище наливать. А если оно переполнено, нужно что-то делать. (Сливать нефть в землю или сжигать, мягко говоря, не очень хорошо.) Это значит, что нужно ее консервировать. А это еще хуже, потому что они находятся в довольно сложных климатических условиях, — подытожил Тарас Загородний.

