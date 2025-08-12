Укр

В России остановился очередной НПЗ после "визита дронов", — СМИ

Елена Руденко
НПЗ в Саратове красиво дымил. Фото Коллаж "Телеграф"

Предприятие производит более 20 видов продукции

Саратовский нефтеперерабатывающий завод ПАО "Роснефть" остановил прием нефти после атаки беспилотников 10 августа. Он стал третьим НПЗ "Роснефти", пострадавшим от ударов дронами с начала августа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Издание отмечает, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод имеет проектную мощность переработки около 140 000 баррелей сырой нефти в день. Если остановка будет продолжительной, это может повлиять на обеспечение бензином внутреннего рынка РФ.

Саратовский НПЗ входит в структуру крупной российской нефтегазовой компании "Роснефть". Предприятие производит более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу и т.д.

Обратите внимание! "Телеграф" разбирался, как удары по НПЗ России влияют на ситуацию и когда будет заметен результат от атак: Эффект "тысячи надрезов": как атаки на НПЗ подрывают экономику и доверие россиян к власти

Как сообщал "Телеграф", 7 августа после атаки беспилотниками вспыхнул мощный пожар на НПЗ в Краснодарском крае России. Речь идет об Афипском заводе, мощность переработки которого составляет 6,25 млн. тонн нефти в год.

