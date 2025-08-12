В России остановился очередной НПЗ после "визита дронов", — СМИ

Предприятие производит более 20 видов продукции

Саратовский нефтеперерабатывающий завод ПАО "Роснефть" остановил прием нефти после атаки беспилотников 10 августа. Он стал третьим НПЗ "Роснефти", пострадавшим от ударов дронами с начала августа.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Издание отмечает, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод имеет проектную мощность переработки около 140 000 баррелей сырой нефти в день. Если остановка будет продолжительной, это может повлиять на обеспечение бензином внутреннего рынка РФ.

Саратовский НПЗ входит в структуру крупной российской нефтегазовой компании "Роснефть". Предприятие производит более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу и т.д.

Обратите внимание! "Телеграф" разбирался, как удары по НПЗ России влияют на ситуацию и когда будет заметен результат от атак: Эффект "тысячи надрезов": как атаки на НПЗ подрывают экономику и доверие россиян к власти

Как сообщал "Телеграф", 7 августа после атаки беспилотниками вспыхнул мощный пожар на НПЗ в Краснодарском крае России. Речь идет об Афипском заводе, мощность переработки которого составляет 6,25 млн. тонн нефти в год.