После "визита" морских дронов в российском Туапсе загорелся корабль (видео)

Порт в этом городе атакован второй раз за короткое время

В ночь на понедельник, 10 ноября, морские дроны атаковали российский город Туапсе на побережье Черного моря. Предварительно после атаки загорелся корабль в порту.

Что нужно знать:

Порт в российском Туапсе атакован уже второй раз с начала ноября

Прошлой ночью он был под ударами безэкипажных катеров

Гремели взрывы, на одном из кораблей возник пожар

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Аналитики канала "Dnipro Osint" установили, что взрыв произошел у причала №167.

Обычно там швартуются вспомогательные суда Черноморского флота России. По предварительным данным, один из них загорелся после атаки безэкипажных катеров. В сеть попали видео, на которых можно увидеть огонь на месте атаки.

Пожар в порту после атаки

Предыдущая атака на порт Туапсе

Стоит отметить, что порт в Туапсе второй раз за короткое время подвергается атаке. Так, в ночь на 2 ноября беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими силами безопасности и обороны поразили танкер и грузовую инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе.

Загорелся танкер и были выведены из строя не менее четырех нефтеналивных стендеров, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Также были повреждены портовые здания.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 ноября Россию массированно атаковали дроны. Взрывы раздавались в Волгограде и Туле. В Волгореченске после обстрела загорелась одна из крупнейших электростанций – Костромская ГРЭС.