Есть три сценария: ИИ спрогнозировал, как будет развиваться война в 2026 году

При условии увеличения поставок ПВО и полноценного запуска истребительной авиации Украина сможет уменьшить частоту массированных ударов РФ и усилить дальние атаки по тылу врага, считает ИИ

Российская армия давит на Покровском и Купянском направлениях. При этом страна-агрессор возобновила массированные удары по энергосистеме Украины.

Несмотря на то, что военная помощь от партнеров Киева зачастую проседает, при этом Силы обороны Украины атакуют топливную инфраструктуру в тылу РФ, в т.ч. и под Москвой, что отзывается на логистике. "Телеграф" попросил искусственный интеллект спрогнозировать наиболее вероятные сценарии продолжения войны до весны 2026 года, опираясь исключительно на официальные данные сводок и информацию из открытых источников.

Что нужно знать

Россия продолжит атаковать на Донбассе и Харьковщине

Особое внимание следует уделить энергетической генерации

Украине нужно продолжать дальние удары по НПЗ РФ

Базовый сценарий: "Изматывание + зимний прессинг"

Артиллерия ВСУ

Вероятность: высокая

Фронт. Россия, используя огневое превосходство и штурмовые группы, продолжит тактику "ползучего" продвижения в Донецкой области и в серой зоне Харьковщины. Быстрые окружения маловероятны: линии обороны и контрбатарейная работа сдерживают темп ВС РФ.

Небо/ПВО. Ударные "волны" ракет и БПЛА в холодное время года усилятся. Россия намеревается измотать противовоздушную оборону, одновременно нанося удары по генерации/распределению. Большинство целей будут сбивать, но периодические локальные отключения света неизбежны.

Тыл. Дальние удары по НПЗ и военной инфраструктуре РФ продолжатся, ограничивая как поступление средств на финансирование войны, так и снабжение. При этом противник вынужден растягивать ПВО вглубь страны. Подобные действия не "ломают" фронт сразу, однако снижают устойчивость наступательных шагов.

Что это дает: в целом, линия фронта с локальными потерями и отбитыми атаками, стабильна; энергоснабжение волнообразное, но система остается работоспособной за счет ремонтов и распределения нагрузки.

Негативный сценарий: "Зимний дефицит + длинные пролеты без поставок"

Военный ВСУ

Вероятность: средняя

Для его воплощения нужны заметные задержки или прекращение союзниками военной помощи, а также серия результативных ударов РФ по генерации и подстанциям.

Что это дает: это грозит большими "окнами" в ПВО и усилением противником давления на фронте, которые могут привести к локальными оперативным уступкам на фронте. Кроме того, вероятны ухудшение логистики с ремонтами и более долгие и частые отключения света.

Позитивный сценарий: "Фактор F-16 + системные дальние удары"

Истребитель F-16

Вероятность: средняя

При ускорении боевой готовности американских истребителей F-16 с пакетами вооружения и подготовки звеньев, а также стабильными поставками Украине ПВО с боекомплектами, перехват крылатых ракет и БПЛА увеличится. Также благодаря этим мерам увеличатся точечные удары по оперативной глубине противника.

Что это дает: рост давления на Крым и логистику РФ с нефтебазами и ж/д узлами, что уменьшает темп наступлений. Кроме того, постепенно произойдет сдвиг баланса в воздухе и снижение частоты успешных массированных атак по энергосистеме.

Регионы повышенного внимания (зима–весна)

Север Харьковщины/Купянское: регулярные попытки РФ продвинуться — индикатор общего давления.

Донецкое направление (Покровск и дуга на запад): главный "магнит" штурмовых действий.

Энергосистема (Киевская, центральные/восточные области): серия ударов по ТЭЦ и подстанциям в холодный период.

Глубина РФ (топливо/энергетика): продолжение дальних операций для износа логистики врага.

Ключевые индикаторы, за которыми необходимо следить:

Темп и номенклатура внешней помощи ("комплектующие" к F-16, ПВО, ракеты, боеприпасы и т.п). Паузы в 1,5 месяца и больше — тревожный сигнал.

Ритм массированных ударов РФ (частота и доля прорывов). Рост успешных попаданий по генерации — риск для тыла и фронтовой логистики.

Запуск и задачи авиации (боевое дежурство, перехваты, подавление противовоздушной обороны противника, потери и замена).

Дальние удары по РФ (нефть/мосты/узлы) — прокси-метрика истощения логистики противника.

Искусственный интеллект резюмирует, что в ближайшие месяцы будет идти война на изматывание, с ракетно-дроновыми ударами по энергосистеме. При этом на фронте будут продолжатся тяжелые бои, однако линия соприкосновения останется без глубоких изменений. Наряду с этим, исход зимы сильно зависит от стабильности поставок ПВО/боеприпасов. И при благоприятных условиях Украина сможет улучшить позиции в воздухе, наращивая дальние удары по тылам РФ.

