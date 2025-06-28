Так называемые "пинеходы" снова завирусились в сети

В сети завирусился очередной курьез с главой России Владимиром Путиным. В этот раз на видео попали так называемые "пинеходы", прибавляющие Путину примерно 10 см к росту.

Соответствующее видео распространяет канал "Крымский ветер". Отмечается, что курьезный момент якобы произошел во время пресс-конференции по итогам визита в Минск в пьяницу, 27 июня, однако кадры, которые вирусятся, сняты еще в 2024 году.

"Сегодня засветились те легендарные "пинеходы", которые придают Путину 10 сантиметров роста", — говорится в сообщении.

Путин в "пинеходах"

"Пинеходы" Путина

На фото видно, что обувь Путина имеет довольно странную форму, а характерный изгиб от пятки выше самих туфель. Создается впечатление, что глава РФ ходит якобы на носочках, а вся обувь — сплошная платформа.

Учитывая то, что "пинеходы" и обувь на каблуке у Путина видят не впервые, вполне возможно, что глава РФ комплексует из-за своего низкого роста. Поэтому он вынужден ходить не просто на высоком каблуке, а на спрятанных под брюками ходунках, увеличивая таким образом свой маленький рост. К слову, рост Путина действительно маленький как для мужчины и составляет где-то 162-165 см, хотя официально эту информацию никогда не комментировали.

В сети пользователей уже шутят из-за странной походки Путина, отмечая, что за этой обувью прячут "копыта". Некоторые писали, что главе РФ лучше бы "мозгов" добавили, а не роста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно во время очередного публичного появления Путина пользователи заметили странную вещь. После рукопожатия Путин долго растирал левую руку и даже снял с нее часы.