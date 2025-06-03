Чтобы не выковыривать из-под рукава: странная привычка Путина с часами вызвала споры в сети

Президент РФ имеет странную привычку носить часы на правой руке

Владимир Путин — жестокий российский диктатор, которого ненавидят в Украине, но обожают в России. Его имиджу, стилю общения, поведению и привычкам уделяется много внимания в прессе и в соцсетях. Так, например, много споров и предположений в сети вызвала привычка Путина носить часы на правой руке.

"Телеграф" расскажет, почему президент РФ носит наручные часы не по этикету.

Путин и его часы — что не так?

Много лет в сети точатся дискуссии на тему того, что Путин носит наручные часы на правой руке, хотя по этикету правильно носить их на левой. При этом президент РФ не левша, что могло бы объяснить такую привычку.

Кучма, Путин и Лукашенко. Фото: Getty Images

Те, кто давно следят за внешностью и привычками Путина, могли заметить, что в молодости он носил наручные часы по правилам — на левой руке. Однако привычка носить их на правой руке появилась уже с того времени, как он стал президентом РФ.

Путин. Фото: Getty Images

Одна из версий свидетельствует о том, что во время рассмотрения кандидатуры Путина на пост президента еще при Ельцине, с ним встретилась некая госпожа Дьяченко. Ко встрече с ней Путин тщательно готовился и выглядел безупречно, однако представитель Ельцина дала ему странный совет — надеть часы на правую руку, чтобы внести крохотный диссонанс в безупречный образ.

Этим Путин и воспользовался, чтобы воспроизвести впечатление. А потом привычка носить часы на правой руке осталась.

Меркель и Путин. Фото: Getty Images

А в 2018 году президент РФ пояснил журналистам свою привычку ношения наручного аксессуара. Он отметил, что носит часы на запястье так, чтобы "не выковыривать их из-под рукава". Кроме того, часы на левой руке доставляли ему дискомфорт, поэтому проще носить их на правой руке.

Путин. Фото: Getty Images

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