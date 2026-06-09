Муравьи больше не пройдут: в сети показали копеечный способ защиты деревьев
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Этот метод абсолютно безвреден, но эффективен
В сети дали рабочий совет, как экологично избавиться от муравьев на деревьях, которые переносят тлю. Этот способ также очень простой и экономный.
Соответствующее видео опубликовано в Instagram.
Автор ролика показала, что нужно обмотать ствол дерева фольгой и из этого же материала сделать по кругу небольшой навес, как козырек над подъездом.
По ее словам, принцип работы заключается в том, что муравьи не понимают, как преодолеть преграду.
Этот способ интернет-пользователь также увидела в соцсетях и решила проверить, работает ли он.
Женщина показала, что насекомые не только не могут преодолеть козырек, но вообще не заходят на фольгу с любой стороны. Возможно, их конечности слишком скользят по ее поверхности.
Зачем муравьи "разводят" тлю
Тля для муравьев как коровы для людей. Она питается соком растений и выделяет сладкую жидкость, богатую сахарами. Для муравьев это ценный источник энергии. Они собирают медвяную росу, поглаживая тлю усиками, чтобы стимулировать выделение капелек.
Муравьи защищают тлю от божьих коровок и других хищников, переносят ее на более сочные растения и строят над колониями укрытия. Осенью некоторые виды уносят яйца тли в муравейник, где они зимуют в безопасности, а весной возвращают их на растения.
В результате страдают растения. Тля высасывает соки, ослабляет рост и может переносить болезни, а муравьи помогают ей выживать и размножаться.
Напомним, у чешских садоводов есть свой уникальный и максимально эффективный метод борьбы с муравьями. Они используют мощную комбинацию запахов, которую насекомые просто не переносят.