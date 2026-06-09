Муравьи больше не пройдут: в сети показали копеечный способ защиты деревьев

Этот метод абсолютно безвреден, но эффективен

В сети дали рабочий совет, как экологично избавиться от муравьев на деревьях, которые переносят тлю. Этот способ также очень простой и экономный.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

Автор ролика показала, что нужно обмотать ствол дерева фольгой и из этого же материала сделать по кругу небольшой навес, как козырек над подъездом.

Как правильно обмотать ствол фольгой. Фото: Скриншот

По ее словам, принцип работы заключается в том, что муравьи не понимают, как преодолеть преграду.

Этот способ интернет-пользователь также увидела в соцсетях и решила проверить, работает ли он.

Женщина показала, что насекомые не только не могут преодолеть козырек, но вообще не заходят на фольгу с любой стороны. Возможно, их конечности слишком скользят по ее поверхности.

Муравьи не могут перебраться через фольгу

Зачем муравьи "разводят" тлю

Тля для муравьев как коровы для людей. Она питается соком растений и выделяет сладкую жидкость, богатую сахарами. Для муравьев это ценный источник энергии. Они собирают медвяную росу, поглаживая тлю усиками, чтобы стимулировать выделение капелек.

Муравьи защищают тлю от божьих коровок и других хищников, переносят ее на более сочные растения и строят над колониями укрытия. Осенью некоторые виды уносят яйца тли в муравейник, где они зимуют в безопасности, а весной возвращают их на растения.

В результате страдают растения. Тля высасывает соки, ослабляет рост и может переносить болезни, а муравьи помогают ей выживать и размножаться.

Напомним, у чешских садоводов есть свой уникальный и максимально эффективный метод борьбы с муравьями. Они используют мощную комбинацию запахов, которую насекомые просто не переносят.