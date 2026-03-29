Усть-Луга снова под атакой: как сейчас выглядит пылающий российский порт с нефтью (фото)

Это уже третья атака на стратегический объект россиян

В ночь на 29 марта Ленинградская область РФ подверглась атаке беспилотников, в результате которой был поврежден порт Усть-Луга. Это уже не первый удар по этому объекту за последнее время.

Об атаке сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Воздушная тревога в регионе была объявлена около 2:00 по киевскому времени. Одновременно Дрозденко предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Сообщение россиян об атаке дронов

Около 4:00 он заявил, что над областью якобы были сбиты семь беспилотников, а впоследствии уточнил, что их количество составляло 31. По его словам, в результате атаки получил повреждения порт Усть-Луга.

Российские пожарные тушат возгорание в порту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти удары стали ответом на атаки России по украинской энергетической инфраструктуре. "Мы ответили на удар по нашей энергетике, мы ответили сильным ударам… Где-то 40% их возможностей осталось в этом объекте после нескольких ответных операционных действий", — сообщил он.

В то же время, по данным спутниковых снимков, после повторного поражения Приморского порта зафиксирован масштабный пожар. Несмотря на низкое качество изображения, видно значительное возгорание, что может свидетельствовать о выгорании части резервуарного парка.

Спутниковый снимок порта в Усть-Луге за 28 марта

Губернатор Ленинградской области также подтвердил, что это уже третья атака на порт Усть-Луга за последнюю неделю.

