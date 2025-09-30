Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев о том, как удары по российской нефтяной инфраструктуре подрывают военный и экономический потенциал РФ и создают условия для успеха Украины на фронте

Страна-оккупант продлила запрет на экспорт бензина до конца года и ввела запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен до конца года как для производителей топлива, так и непроизводителей.

Следует заметить, что запрет на экспорт бензина из РФ для производителей топлива был введен в конце июля для поддержки внутреннего рынка, его продлили на сентябрь.

По информации Службы внешней разведки Украины, вышли из строя 13 нефтеперерабатывающих заводов в РФ с совокупной мощностью 119,2 млн. тонн в год. Как следствие – в 20 регионах России и временно оккупированных территориях Украины наблюдается дефицит горючего. В то же время, по всей стране растет стоимость нефтепродуктов.

Только за три летних месяца этого года Силы специальных операций ВСУ поразили Новокуйбышевский НПЗ, Волгоградский НПЗ, Сызранский НПЗ, ООО НОВАТЭК-Усть-Луга, Рязанский НПЗ, АО Куйбышевский НПЗ, Краснодарский НПЗ.

А уже в сентябре подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного горючего, мазута, а также разных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и т.д. Всего более 20 видов нефтепродуктов.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) обеспечивал примерно 2,5% от общего объема переработки нефти в России. Но основное, этот завод был аффилирован с Министерством обороны страны-оккупанта. Нанеся удары по Саратовскому НПЗ, Силы специальных операций Украины значительно снизили возможности обеспечения горюче-смазочными материалами подразделения российской армии на линии боевого столкновения.

Но и основной момент это то, что подразделения Сил специальных операций поразили объект магистральной транспортной инфраструктуры. Речь идет о линейно-производственной диспетчерской станции "Самара". А это уже нефтепровод, это производственная станция, где происходит смешение высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений на территории российской федерации. И соответственно формируется так называемый экспортный состав нефти Urals, до 50% от общего объема экспорта страны-оккупанта. Удары по данной станции фактически срывают возможности России по производству, перекачке и отгрузке конечному потребителю готовой продукции.

Обращаю внимание на последствия ударов украинских беспилотников по другим объектам российской нефтяной отрасли.

Силы беспилотных систем поразили Новокуйбышевский НПЗ Самарской области. Это 3% общего размера по русской федерации.

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Броуди подытожил результаты операции против нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов РФ.

По его словам, украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по четырем крупным объектам на территории России:

14 августа – Лукойл Волгоградский НПЗ.

18 августа – нефтеперекачивающая станция "Дружба" в Никольском, Тамбовская область.

20 августа – Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

21 августа – станция нефтепровода "Дружба" в Унече, Брянская область.

По итогам этих атак российский нефтяной экспортный терминал Усть-Луга будет работать на уровне около 350 000 баррелей в день в сентябре или примерно на половину своей обычной мощности после повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских дронов.

В результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины 10 августа был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Республике Коми.

Примечательно, что атакованное предприятие расположено более двух тысяч километров от границы Украины. Пораженный объект принимает участие в поставках российской армии горюче-смазочных материалов.

24 сентября ударные морские дроны Главного управления разведки МОУ атаковали российские порты в Новороссийске и Туапсе. В результате операции парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска.

По информации Главного управления разведки МОУ, россияне загружали нефтью свои танкеры – в том числе из числа так называемого теневого флота. Указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день. Кроме того, ударные морские дроны Главного управления разведки МОУ взорвали нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов государства-агрессора России в порту Туапсе.

В ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.

Как сообщил Генштаб ВСУ, цель операции — снижение наступательного потенциала противника и усложнение поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов.

Сокращение поставок горюче-смазочных материалов на фронт приводит к параличу российской военной машины на территории Украины.

Снижаются темпы наступления, чем пользуются Силы обороны Украины, которые демонстрируют так называемую активную оборону. В момент снижения российского наступления наносится контрудар Силами обороны Украины. И по итогам семь освобожденных населенных пунктов только на Добропольском направлении. Вот это и цена ударов беспилотников Сил специальных операций, Сил беспилотных систем и Главного управления разведки Министерства обороны Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории российской федерации.