Усть-Луга знову під атакою: який вигляд зараз має палаючий російський порт з нафтою (фото)

Це вже третя атака на стратегічний об'єкт росіян

У ніч проти 29 березня Ленінградська область РФ зазнала атаки безпілотників, унаслідок якої було пошкоджено порт Усть-Луга. Це вже не перший удар по цьому об’єкту за останній час.

Про атаку повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили близько 2:00 за київським часом. Одночасно Дрозденко попередив про можливе зниження швидкості мобільного інтернету.

Повідомлення росіян про атаку дронів

Близько 4:00 він заявив, що над областю нібито було збито сім безпілотників, а згодом уточнив, що їх кількість становила 27. За його словами, внаслідок атаки зазнав пошкоджень порт Усть-Луга.

Російські пожежники гасять займання в порту

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ці удари стали відповіддю на атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі. "Ми відповіли на удар по нашій енергетиці, ми відповіли сильним ударам… Десь 40% їхніх можливостей залишилось в цьому об’єкті після кількох відповідних операційних дій", — повідомив він.

Водночас, за даними супутникових знімків, після повторного ураження Приморського порту зафіксовано масштабну пожежу. Попри низьку якість зображення, видно значне займання, що може свідчити про вигорання частини резервуарного парку.

Супутниковий знімок порту в Усть-Лузі за 28 березня

Губернатор Ленінградської області також підтвердив, що це вже третя атака на порт Усть-Луга за останній тиждень.

У мережі також поширюються відео з району порту, де очевидці фіксують ситуацію після атаки. Зокрема, один із моряків, перебуваючи на судні, яке відпливає від порту, повідомляє про обстановку в акваторії та роботу порту.

За його словами, попри удари безпілотників, робота суден не припиняється, а атаки не спрямовуються безпосередньо на кораблі.

"Учора також була атака дронів, але хвилюватися нема про що. Жодне судно не було атаковане".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у разі використання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" з території Білорусі, Олександр Лукашенко може зіткнутися з політичною та військовою відповіддю. Україна, зокрема, розглядає можливість ударів по ключових нафтопереробних заводах країни та нафтопроводу "Дружба".