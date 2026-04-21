Фотошоп не спас: жена Пескова Навка пыталась скрыть свой возраст, но ее выдала одна деталь
"Дорого-много", похоже, не сработало
Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков — фигуристка Татьяна Навка, которая молчит о войне, пока ее родной Днепр обстреливают, с размахом отпраздновала свой 51-й день рождения и поделилась фотографиями с торжества. Однако "идеальную картинку" испортила одна деталь.
Для празднования Навка выбрала обжатое платье с блестящим эффектом, похожее на "наряд русалки". Образ должен был подчеркнуть фигуру и создать максимально эффектный вид и, судя по фото, был тщательно продуман.
Как бы Навка ни пыталась скрыть свой возраст за "идеальным" макияжем, подтянутой фигурой и фотошопом – все же у нее не получилось. Да, на снимках кажется, что все "пошло по плану" но нет.
Впрочем, на одном из фото заметили локти – именно они издали реальный возраст. Кожа в этой зоне выглядит менее упругой, появились характерные складки. Такие изменения естественны с возрастом, но на фоне глянцевого образа они стали особенно заметными.
Напомним, что Татьяна Навка родилась в Днепропетровске. Еще в юном возрасте переехала в Москву строить карьеру. После победы на Играх в Турине в паре с Романом Костомаровым она завершила спорт и переключилась на шоу-бизнес – стала продюсером ледовых спектаклей и медийной персоной на российском ТВ.
С 2015 года она замужем за Дмитрием Песковым и ведет публичную жизнь в кругах российской элиты, развивая собственные шоу, которые часто связаны с госфинансированием. Несмотря на украинское происхождение, после начала полномасштабной войны Навка избегает четких заявлений — ее краткий антивоенный пост в 2022 году быстро исчез, и с тех пор она предпочитает не комментировать тему, продлевая светскую жизнь.
