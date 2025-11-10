За жизнью 11-летней девочки наблюдают тысячи

Скандальная российская фигуристка, уроженка Днепра Татьяна Навка воспитывает с личным пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым общую дочь.

Что нужно знать:

Надежда Пескова родилась в августе 2014 года

Роман Дмитрия и Татьяны, как и рождение дочери, долго скрывался

Сейчас Надежде 11 лет, и она уже выступала в ледовых шоу и снялась в фильме

Дмитрий Песков женат на предательнице Украины, которая поддерживает кровопролитную войну, с 2015 года. У пары есть общая дочь — Надежда.

Роман бывшей фигуристки и российского топ-чиновника долгое время оставался в тайне. Даже после того как Навка стала мамой в 2014 году, она некоторое время не раскрывала, что отец ребенка именно Песков. Лишь в 2015 году они сыграли свадьбу в одном из самых роскошных отелей Сочи.

Надежда Пескова родилась в августе 2014 года в одной из частных клиник Подмосковья. Сейчас девочке 11 лет. Она пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием с двух лет, а также посещает уроки вокала.

Младшая дочь Пескова уже выступала в нескольких ледовых шоу и вместе с Татьяной снялась в российском фильме "Дом ходуном", сыграв саму себя.

У 11-летней Надежды есть собственная страница в социальной сети Инстаграм, где за ее жизнью наблюдают более 11 тысяч подписчиков. Младшая дочь Пескова публикует снимки со своих фотосессий и различных мероприятий, в которых участвует.

Напомним, что для Навки брак с путинским пресс-секретарем является вторым: ранее она была замужем за российским фигуристом Александром Жулиным, с которым у них родилась дочь Александра.

Надежда со старшей сестрой Александрой

Что касается Пескова, то для него этот брак третий. От предыдущих отношений пресс-секретарь президента РФ воспитывает четверых детей. Самой известной из них есть дочь Лиза Пескова, недавно сделавшая отцу странный подарок.