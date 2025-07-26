Пропагандистка заявляет, что никаких пластических операций не делала

Когда-то она была известной фигуристкой, а теперь ее имя ассоциируют не со спортом, а с поддержкой путинского режима. Она не только спортсменка, но и жена главного рупора кремлевской политики Дмитрия Пескова. За последние годы ее внешность заметно изменилась, поэтому многие предполагают, что она совершала пластические операции.

Однако сама Навка заявляла, что "за" натуральность. Однако по предположениям косметологов и пластических хирургов, пластические операции не прошли мимо подстилки Путина.

Пластика Навки

Сейчас Навке 50 лет. Россияне восхищаются ее внешним видом, но не перестают подозревать ее в том, что она меняла внешность посредством хирургического вмешательства. В частности, еще в 2010 году ходили слухи, что Навка изменила форму носа. Тогда также говорили, что не обошлось без пластики век.

Наука до и после пластики (фото "до" справа)

Также по данным пропагандистского издания, путинистка делала подтяжку кожи лица и шеи. Без этого она бы не выглядела так. С возрастом ее кожа становится все более "натянутой", что должно было быть наоборот через возраст. Также россияне утверждают, что бывшая спортсменка убирала морщинки с помощью разных инъекций.

Навка в молодости

Навка пытается доказать, что имеет моложавый вид из-за того, что ведет здоровый образ жизни, но такой результат невозможен без хирургического вмешательства. Также, по данным росСМИ, скулы путинистки стали более четкими, а подбородок — рельефным, что может свидетельствовать о введении филеров.

В определенные периоды также объем губ очень заметен, а иногда нет. Также есть предположение, потому Навка колола ботокс — у нее исчезли мимические морщины на лбу и вокруг глаз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как к пластике выглядела Алла Пугачева. Звезда не скрывает, что меняла внешность с помощью пластической хирургии.