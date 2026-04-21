Фотошоп не врятував: дружина Пєскова Навка намагалася приховати свій вік, але її видала одна деталь

"Дорого-багато", схоже, не спрацювало

Дружина прессекретаря Кремля Дмитро Пєсков — фігуристка Тетяна Навка, яка мовчить про війну, поки її рідне Дніпро обстрілюють, з розмахом відсвяткувала свій 51-й день народження та поділилася світлинами з урочистостей. Однак "ідеальну картинку" зіпсувала одна деталь.

Для святкування Навка обрала обтислу сукню з блискучим ефектом, яка схожа на "вбрання русалки". Образ мав підкреслити фігуру та створити максимально ефектний вигляд — і, судячи з фото, був ретельно продуманий.

Як би Навка не намагалася приховати свій вік за "ідеальним" макіяжем, підтягнутою фігурою і фотошопом — все ж у неї не вийшло. Так, на знімках здається, що все "іде за планом", але ні.

Тетяна Навка і Дмитро Пєсков.

Втім, на одному з фото помітили лікті — саме вони видали реальний вік. Шкіра в цій зоні виглядає менш пружною, з’явилися характерні складки. Такі зміни є природними з віком, але на фоні глянцевого образу вони стали особливо помітними.

Нагадаємо, що Тетяна Навка народилася у Дніпропетровську. Ще в юному віці переїхала до Москви будувати кар’єру. Після перемоги на Іграх у Турині в парі з Романом Костомаровим вона завершила спорт і переключилася на шоу-бізнес — стала продюсеркою льодових вистав та медійною персоною на російському ТБ.

З 2015 року вона одружена з Дмитром Пєсковим і веде публічне життя у колах російської еліти, розвиваючи власні шоу, які часто пов’язані з держфінансуванням. Попри українське походження, після початку повномасштабної війни Навка уникає чітких заяв — її короткий антивоєнний пост у 2022 році швидко зник, і відтоді вона воліє не коментувати тему, продовжуючи світське життя.

