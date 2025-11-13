"Самолетопад" продолжается: в России неудачно приземлился еще один истребитель

В Минобороны РФ прокомментировали падение самолета

В России разбился истребитель Су-30, по предварительной в результате катастрофы погибли два пилота. Самолет упал в лесной зоне недалеко от Петрозаводска в Республике Карелия во время полета.

Об инциденте сообщают российские Telegram-каналы. Информацию об аварии и погибших пилотах подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Сообщения о падении самолета в России

По предварительной информации, самолет выполнял учебный полет, когда экипаж потерял управление, после чего машина резко снизилась и упала в лес. Обстоятельства падения пока не установлены.

Петрозаводск в Карелии на карте

Что известно о самолете

Су-30 (по классификации НАТО – Flanker-C) – российский/советский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4++. Созданный на базе модели Су-27УБ, он предназначен для ведения боя за превосходство в воздухе, выполнение дальних патрульных миссий, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения и управления. Кроме того, машина может применяться как учебно-боевой самолет.

Самолет СУ-30 в русской армии

