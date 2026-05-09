"Спасибо Зеленскому за парад". Украинцы наштамповали мемов о 9 мая в Москве
"Спасибо деду за победу" больше не актуально для россиян
Разрешение президента Украины Владимира Зеленского провести парад на 9 мая в Москве вызвало волну шуток в Украине. Это наглядно демонстрирует "достижение" РФ в войне против Украины.
"Телеграф" собрал самые яркие мемы о разрешении Зеленского на проведение парада на Красной площади. Иронизируют, что с 1995 по 2025 годы слоганом действа было "спасибо деду за победу", а в этом году он сменился на "спасибо Зеленскому за парад".
Также есть мемы, построенные на роли президента США Дональда Трампа в решении Зеленского. Также шутят, что следующим указом глава Украины "позволит американцам поменять президента".
Зеленский разрешил провести парад на Красной площади — что известно
Вечером 8 мая появился указ Зеленского №374/2026, в котором говорится, что учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с США 8 мая 2026 года, президент постановляет разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве. Кроме того, приведены координаты, по которым не будет бить украинское оружие в указанное время. Это – Красная площадь.
"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", — говорится в документе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России впали в истерику из-за разрешения Зеленского на проведение парада. Например, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с красным лицом, пряча глаза и тяжело подбирая слова, сказал, что РФ не нуждается в "ничьем" разрешении.