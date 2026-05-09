Кислые лица и неуместные смешки. С какими лицами слушали Путина на параде 9 мая (фото, видео)

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 09 мая 2026, 11:15
Торжественное мероприятие длилось менее часа

Во время парада на 9 мая в Москве была замечена странная вещь. Ведь союзники Владимира Путина сидели на торжественном мероприятии с кислыми и достаточно серьезными лицами, однако были и нелепые смешки.

Как видно на опубликованных фото, речь Путина о "великом Дне победы" заставила гостей держаться серьезно и иногда даже опустить глаза. Никакого восторга и радости от празднования не было видно.

Держали покер-фейс заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и патриарх РПЦ Кирилл. Однако такая серьезность длилась недолго, ведь на одном из кадров успели снять, как уважаемые гости смеются. Что стало поводом такого бестактного поведения, неизвестно.

Патриарх Кирилл и Медведев на параде. Источник: скриншот с видео
Лукашенко, Турунов и Путин. Источник: скриншот с видео
Выражение лица гостей на параде 9 мая в Москве. Источник: скриншот с видео
Гости на параде Путина в Москве. Источник: скриншот с видео

Кроме того, с кислым лицом сидел и самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Добавим, что рядом с Путиным на параде посадили двух военных с одной стороны — участник Второй мировой войны Свит Турунов, а с другой — ветеран "СВО" Леонид Рыжов.

Путина и Турунов. Источник: скриншот с видео

Также один из военных в колонне успел отличиться. Ведь он ели сдерживал улыбку, которая все же вырвалась на словах Путина "с чувством гордости и любви к стране".

Заметим, что парад в Москве был довольно коротким, ведь длился всего 45 минут. При этом маршировали только солдаты, никакой военной техники не было.

