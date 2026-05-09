Кислі обличчя та недоречні смішки. З якими обличчями слухали Путіна на параді 9 травня (фото, відео)

Урочистий захід тривав менше години

Під час параду на 9 травня в Москві помітили дивну річ. Адже союзники Володимира Путіна сиділи на урочистому заході з кислими та досить серйозними обличчями, однак були й недоречні смішки.

Як видно на опублікованих фото, промова Путіна про "великий День победы" змусила гостей триматись серйозно та подекуди навіть опустити очі. Ніякого захвату та радості від святкування не було видно.

Тримали покер-фейс заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв, секретар Радбезу Сергій Шойгу та патріарх РПЦ Кирило. Однак така серйозність тривала недовго, адже на одному з кадрів встигли зафільмувати, як поважні гості сміються. Що стало приводом такої нетактовної поведінки, невідомо.

Патріарх Кирило та Медвєдєв на параді. Джерело: скриншот з відео

Лукашенко, Турунов та Путін. Джерело: скриншот з відео

Вираз обличчя гостей на параді 9 травня в Москві. Джерело: скриншот з відео

Гості на параді Путіна в Москві. Джерело: скриншот з відео

Окрім того, з кислим обличчям сидів й самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Додамо, що поруч з Путіним на параді посадили двох військових з одного боку — учасник Другої світової війни Світ Турунов, а з іншого — ветеран "СВО" Леонід Рижов.

Путіна та Турунов. Джерело: скриншот з відео

Також один з військових в колоні встиг відзначитись. Адже він ледь стримував посмішку, яка все ж таки вирвалась, на словах Путін "з почуттям гордості та любові до країни".

Зауважимо, що цьогорічний парад в Москві був досить коротким, адже тривав всього 45 хвилин. При цьому маршували лише солдати, жодної військової техніки не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з союзників Путіна наважився приїхати в Кремль на 9 травня в останній момент.