Решились в последний момент. Какие мировые лидеры приехали к Путину на парад (инфографика)

Некоторые союзники отправили поздравительную телеграмму

В Москву на парад в честь Дня победы приехало немало гостей, некоторые из них отважились буквально в последний момент. Впрочем, среди них нет, по меньшей мере, одного крупного союзника Владимира Путина — лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщают росСМИ, именно президенты Казахстана и Узбекистана до последнего не могли определиться ехать или не ехать в Москву. Вероятнее всего, точку поставило трехдневное перемирие Дональда Трампа, которое поддержали Россия и Украина.

Кто приехал на парад Путина в Москву

Президент Абхазии Бадра Гунба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим

Премьер Словакии Роберт Фицо

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев

Президент Республики Сербской Синиша Каран

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич

Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик

Путин уже отметил храбрость гостей, которые не побоялись возможных атак Киева и выразили поддержку России.

"Президент Узбекистана, невзирая на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами и с моими коллегами будет присутствовать на военном параде", — подчеркнул лидер РФ.

Впрочем, ни китайский лидер Си Цзиньпин, ни северокорейский Ким Чен Ын так и не решились посетить Москву. Правда, последний послал Путину поздравительную телеграмму.

"Пхеньян всегда с Вами и братским народом России. Великая победная история России будет продолжаться", — говорится в сообщении.

