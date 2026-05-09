Решились в последний момент. Какие мировые лидеры приехали к Путину на парад (инфографика)
Некоторые союзники отправили поздравительную телеграмму
В Москву на парад в честь Дня победы приехало немало гостей, некоторые из них отважились буквально в последний момент. Впрочем, среди них нет, по меньшей мере, одного крупного союзника Владимира Путина — лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщают росСМИ, именно президенты Казахстана и Узбекистана до последнего не могли определиться ехать или не ехать в Москву. Вероятнее всего, точку поставило трехдневное перемирие Дональда Трампа, которое поддержали Россия и Украина.
Кто приехал на парад Путина в Москву
- Президент Абхазии Бадра Гунба
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко
- Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
- Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
- Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
- Премьер Словакии Роберт Фицо
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
- Президент Южной Осетии Алан Гаглоев
- Президент Республики Сербской Синиша Каран
- Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич
- Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик
Путин уже отметил храбрость гостей, которые не побоялись возможных атак Киева и выразили поддержку России.
"Президент Узбекистана, невзирая на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами и с моими коллегами будет присутствовать на военном параде", — подчеркнул лидер РФ.
Впрочем, ни китайский лидер Си Цзиньпин, ни северокорейский Ким Чен Ын так и не решились посетить Москву. Правда, последний послал Путину поздравительную телеграмму.
"Пхеньян всегда с Вами и братским народом России. Великая победная история России будет продолжаться", — говорится в сообщении.
"Пхеньян всегда с Вами и братским народом России. Великая победная история России будет продолжаться", — говорится в сообщении.