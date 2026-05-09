Решились в последний момент. Какие мировые лидеры приехали к Путину на парад (инфографика)

Татьяна Крутякова
Лидер России Новость обновлена 09 мая 2026, 10:19
Фото Коллаж "Телеграф"

Некоторые союзники отправили поздравительную телеграмму

В Москву на парад в честь Дня победы приехало немало гостей, некоторые из них отважились буквально в последний момент. Впрочем, среди них нет, по меньшей мере, одного крупного союзника Владимира Путина — лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщают росСМИ, именно президенты Казахстана и Узбекистана до последнего не могли определиться ехать или не ехать в Москву. Вероятнее всего, точку поставило трехдневное перемирие Дональда Трампа, которое поддержали Россия и Украина.

Кто приехал на парад Путина в Москву

  • Президент Абхазии Бадра Гунба
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко
  • Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
  • Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
  • Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
  • Премьер Словакии Роберт Фицо
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
  • Президент Южной Осетии Алан Гаглоев
  • Президент Республики Сербской Синиша Каран
  • Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич
  • Председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик
Кто приехал на парад в Россию

Путин уже отметил храбрость гостей, которые не побоялись возможных атак Киева и выразили поддержку России.

"Президент Узбекистана, невзирая на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами и с моими коллегами будет присутствовать на военном параде", — подчеркнул лидер РФ.

Впрочем, ни китайский лидер Си Цзиньпин, ни северокорейский Ким Чен Ын так и не решились посетить Москву. Правда, последний послал Путину поздравительную телеграмму.

"Пхеньян всегда с Вами и братским народом России. Великая победная история России будет продолжаться", — говорится в сообщении.

