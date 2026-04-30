Бунт в России начнется снизу: Кулеба назвал два обстоятельства для этого

Война в Украине вот уже пятый год не вызывает видимого недовольства у россиян

Значимые изменения в России могут начаться не сверху — через расколы в элитах, а снизу — через накопление массового недовольства среди народа. Но для этого должны совпасть сразу два определенных обстоятельства.

Об этом в видео на своем YouTube-канале рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, многие полагают, что "путинский режим" в России может снести мятеж элит, а сам он полагает, что смена режима может быть спровоцирована совершенно с другой стороны.

На основе анализа событий в России за последние две недели Кулеба выяснил, чем в настоящее время недовольно российское общество. Всего есть несколько претензий:

запрет мессенджера Telegram и притеснение в социальных сетях

изъятие скота в Сибири под предлогом эпидемий

реакция властей на экологические паводки на Кавказе и экологический кризис в Туапсе. И в том и в том случаях власть не справилась

Но интересно, что в этом списке нет претензий российских граждан к власти насчет войны против Украины.

"Понимаете? По крайней мере, часть причин, по которым они недовольны, претензий к Путину — это непосредственные последствия российской агрессии против Украины. Но они не требуют от власти останавливать эту войну", — подчеркнул Кулеба.

По оценкам Кулебы, для потенциального "бунта снизу" в России должны совпасть сразу два обстоятельства:

должно накопиться критическое недовольство россиян неспособностью власти защитить их от последствий российской агрессии

если российский глава Владимир Путин нарушит неформальный социальный контракт между государством и населением

"И условия этого контракта очень просты. Это трупы в обмен на деньги. То есть, вы мне трупы — я вам деньги. Ибо в этой экономической модели деньги начали попадать в самую депрессивную российскую глубинку, куда они до этого никогда не попадали. И вчера ты была жена наркомана, алкоголика и садиста, а сегодня ты жена героя "СВО", и у тебя появилась копейка. Ты дом купила или отремонтировала, детям на бизнес какую-то "СТОшку" дали или отправили учиться. Вот они (россияне, — Ред.) будут сидеть и молчать. Их это все устраивает", — объясняет Кулеба.

Если же данная схема разрушится из-за неспособности Путина платить "за трупы", и к тому же возрастет ощущение незащищённости у населения, тогда создадутся условия для бунта.

