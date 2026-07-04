Дроны снова атаковали Санкт-Петербург. После взрывов горит нефтяной терминал (фото и видео)

Последствия атаки уточняются

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Российский Санкт-Петербург подвергся атаке в субботу, 4 июля. После многочисленных взрывов по предварительным данным возникли пожары в районе нефтяного терминала и портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. На опубликованных кадрах можно увидеть пролет дрона.

Подтверждение попадания по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург". Фото: Exilenova+

Также появилось большое количество фото и видео последствий атаки. По предварительным данным, попаданий было много. Вероятно, часть резервуаров нефтяного терминала была пуста.

Горение видно издалека. Фото: Supernova+

Дымят несколько объектов. Фото: Supernova+

Последствия визита дронов. Фото: Supernova+

Возникло значительное задымление. Фото: Supernova+

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил атаку. Он заявил, что над областью "сбито несколько десятков БПЛА противника". Он добавил, что "падение обломков" зафиксировано в районе порта Высоцк. Это один из ключевых российских портов в восточной части Балтийского моря.

"Петербургский нефтяной терминал" — что о нем известно

Расстояние по прямой от ближайшей точки границы Украины до Санкт-Петербурга составляет около 800 км. АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Предприятие, основанное в 1995 году, расположено на территории Нефтеналивного района Ленинградского порта. Имеет значительную пропускную способность, достигающую 12,5 млн. тонн нефтепродуктов в год. ПНО признано предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности России.

Как сообщал "Телеграф", месяц назад, 3 июня, Санкт-Петербург также атаковали беспилотники. После многочисленных взрывов возник пожар на крупнейшем из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России АО "Петербургский нефтяной терминал".