Дроны снова атаковали Санкт-Петербург. После взрывов горит нефтяной терминал (фото и видео)
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Последствия атаки уточняются
Российский Санкт-Петербург подвергся атаке в субботу, 4 июля. После многочисленных взрывов по предварительным данным возникли пожары в районе нефтяного терминала и портовой инфраструктуры.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. На опубликованных кадрах можно увидеть пролет дрона.
Также появилось большое количество фото и видео последствий атаки. По предварительным данным, попаданий было много. Вероятно, часть резервуаров нефтяного терминала была пуста.
Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику
Губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил атаку. Он заявил, что над областью "сбито несколько десятков БПЛА противника". Он добавил, что "падение обломков" зафиксировано в районе порта Высоцк. Это один из ключевых российских портов в восточной части Балтийского моря.
"Петербургский нефтяной терминал" — что о нем известно
Расстояние по прямой от ближайшей точки границы Украины до Санкт-Петербурга составляет около 800 км. АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.
Предприятие, основанное в 1995 году, расположено на территории Нефтеналивного района Ленинградского порта. Имеет значительную пропускную способность, достигающую 12,5 млн. тонн нефтепродуктов в год. ПНО признано предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности России.
Как сообщал "Телеграф", месяц назад, 3 июня, Санкт-Петербург также атаковали беспилотники. После многочисленных взрывов возник пожар на крупнейшем из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России АО "Петербургский нефтяной терминал".