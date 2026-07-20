Рассказываем, какие счета получила певица-предательница

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пока Наташа Королева продолжает зарабатывать в России и имеет ничего против кремлевской политики, Америка тихо выставляет ей новые счета. Певице, не осудившей войну РФ против Украины, придется платить больше за свою элитную квартиру во Флориде. Похоже, удерживать недвижимость в США становится все дороже даже если карьеру строишь в стране-агрессоре.

Как сообщает российский Telegram-канал, Королева владеет просторными апартаментами в жилом комплексе Winston Towers 300 в Санне-Айлс-Бич близ Майами. Район давно прозвали "маленькой Москвой" из-за большого количества русскоязычных владельцев недвижимости.

Квартира певицы расположена на 14-м этаже, площадью более 150 квадратных метров, две спальни и две ванные комнаты. В этом году налоговая оценка жилья выросла — примерно с 216 до 230 тысяч долларов.

Наташа Королева. Фото: росСМИ

Соответственно, увеличился и ежегодный налог — теперь он составит около 3,4–3,7 тысяч долларов. И никакие песни о любви или преданности российской сцене на это не повлияют.

Пока Королеву спасают местные льготы Save Our Homes и Homestead Exemption, уменьшающие налоговую нагрузку. Но и они уже не так щедры, как раньше, поэтому счета постепенно увеличиваются.

Артистка годами зарабатывает на российском телевидении, не дистанцируется от режима, который ведет войну против Украины, но один из самых дорогих активов находится именно в США. И получается довольно парадоксальная ситуация: пока Королева работает на российский рынок, все больше денег из его кармана оказывается в бюджете американского округа Майами-Дейд.

Подобной схемой пользуется и другой известный поклонник российской эстрады — Филипп Киркоров, также имеющий недвижимость в Майами и использующий местные налоговые льготы. Но даже они уже не способны полностью компенсировать рост налоговой базы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предательница Елка имеет участок земли в Закарпатье. Она до сих пор платит за нее налоги.