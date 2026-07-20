В номере Шакиры выступила россиянка

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Финал чемпионата мира по футболу 2026 года запомнился не только историческим шоу в перерыве матча с участием Мадонны, но и громким скандалом. На сцене вместе с Шакирой выступила россиянка.

Поскольку российские клубы не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, появление россиянки вызвало критику. Речь идет о выступлении 10-летней Ессении, танцующей в самом центре.

Россиянка Есения и Шакира

Известно, что Есения уже несколько лет живет в США вместе с родителями. Ее мать и отец работают хореографами, а именно они подали заявку на кастинг в команду Шакиры. По информации иностранных медиа, среди множества претендентов певица выбрала именно юную танцовщицу для участия в своем номере.

Россиянка Есения и Шакира

Для самой Михеевой это не первый масштабный телевизионный проект. Еще в 2024 году она стала полуфиналисткой популярного шоу America’s Got Talent. Девочка продолжает строить карьеру в США и регулярно участвует в больших творческих проектах.

После участия в американском талант-шоу юная танцовщица получила возможность выступить на одном из самых престижных мировых спортивных событий – в шоу финала чемпионата мира по футболу. Это вызвало вопрос, ведь пока Россия остается отстраненной от международного футбола из-за развязавшейся войны против Украины, уроженцы страны-агрессора продолжают получать место на сценах глобальных мероприятий.

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