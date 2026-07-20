Розповідаємо, які рахунки отримала співачка-зрадниця

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Поки Наташа Корольова продовжує заробляти в Росії та не має нічого проти кремлівської політики, Америка тихо виставляє їй нові рахунки. Співачці, яка не засудила війну РФ проти України, доведеться платити більше за свою елітну квартиру у Флориді. Схоже, утримувати нерухомість у США стає дедалі дорожче, навіть якщо кар'єру будуєш у країні-агресорці.

Як повідомляє російський Telegram-канал, Корольова володіє просторими апартаментами у житловому комплексі Winston Towers 300 у Санні-Айлс-Біч поблизу Маямі. Район давно прозвали "маленькою Москвою" через велику кількість російськомовних власників нерухомості.

Квартира співачки розташована на 14-му поверсі, має площу понад 150 квадратних метрів, дві спальні та дві ванні кімнати. Цього року податкова оцінка житла зросла — приблизно з 216 до 230 тисяч доларів.

Наташа Корольова. Фото: росЗМІ

Відповідно, збільшився і щорічний податок — тепер він становитиме близько 3,4–3,7 тисячі доларів. І жодні пісні про кохання чи відданість російській сцені на це не вплинуть.

Поки що Корольову рятують місцеві пільги Save Our Homes та Homestead Exemption, які зменшують податкове навантаження. Але й вони вже не такі щедрі, як раніше, тому рахунки поступово збільшуються.

Артистка роками заробляє на російському телебаченні, не дистанціюється від режиму, який веде війну проти України, але один із її найдорожчих активів розташований саме у США. І виходить доволі парадоксальна ситуація: поки Корольова працює на російський ринок, дедалі більше грошей із її кишені опиняється в бюджеті американського округу Майамі-Дейд.

Подібною схемою користується й інший відомий прихильник російської естради — Філіп Кіркоров, який також має нерухомість у Маямі та використовує місцеві податкові пільги. Але навіть вони вже не здатні повністю компенсувати зростання податкової бази.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадниця Йолка має ділянку землі на Закарпатті. Вона досі сплачує за неї податки.