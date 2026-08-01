В московском ресторане могли подорвать топ-военного: названо уже 4 фамилии

В ресторане проходил закрытый банкет

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Взрыв в московском ресторане "Balzi Rossi" мог прогреметь во время празднования дня рождения одного из высокопоставленных генералов РФ. Вероятным именинником был главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Александр Чайко.

Об этом сообщил российский журналист Олег Кашин. Чайко родился 27 июля 1971 года в Голицыно (Московская область).

Чайко прославился тем, что в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину весной-летом 2022 года, командовал группировкой войск, причастной к массовым убийствам в Буче (Киевская область).

Александр Чайко/Фото: Wiki

Кроме того, в сети появилась информация о том, что 1 августа в "Balzi Rossi" день рождение могли отмечать и другие представители высшего командования РФ. Речь идет о генерал-майоре Владимире Селиверстове и генерал-лейтенанте Александре Ярошевиче. Оба родились 1 августа.

Владимир Селиверстов/Фото: Wiki

Селиверстов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года принимал участие в боевых действиях. В частности, в первые два месяца вторжения (с февраля по апрель) он командовал наступлением на Киев с западного направления. Бойцы 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из Тулы, находившиеся под его началом, причастны к тяжким военным преступлениям против гражданского населения в Буче, Ирпене и Гостомеле (Киевская область). В 2023 году его дивизия принимала участия в боях на Бахмутском направлении.

Ярошевич — руководитель Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ.

Александр Ярошевич (по центру)/Фото: libmonster.ru

Еще одним российским генералом, который мог праздновать свой день рождения в ресторане Balzi Rossi, является Юнус-Бек Евкуров — генерал армии, заместитель министра обороны Российской Федерации с 8 июля 2019 года.

Юнус-Бек Евкуров/Фото: Wiki

Добавим, что российские власти сначала заявили о проблемах с газовым оборудованием в ресторане. Однако на деле ресторан вообще не пострадал (взрыв, видимо, произошел на летней площадке). Об этом сообщил итальянский шеф-повар Кармине Альфьери, работавший в заведении.

В ресторане Balzi Rossi сообщили, что их заведение не пострадало

Шеф-повар Balzi Rossi сообщил, что проблемы были снаружи ресторана

В Национальном антитеррористическом комитете РФ уже официально заявили, что причина взрыва – подрыв самодельного взрывного устройства. По данным ведомства, взрывчатку в заведение пыталась пронести погибшая женщина. Среди погибших также охранник, который не пропустил ее внутрь ресторана, и один из посетителей заведения. Всего известно о 3 погибших и 21 пострадавшем.

Отметим, в сети появилась версия о том, что взрыв на дне рождении российского генерала может быть "ответкой" украинских спецслужб за покушение на Игоря Оболенского, командира 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия".